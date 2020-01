Live-Blog: Wer gewinnt die Hattinger Stadtmeisterschaft?

Elf Mannschaften aus Hattingen treten am Sonntag in der Halle zum Sparkassen-Cup an, um den Stadtmeister auszumachen. In drei Vorrundengruppen messen sie sich, bevor es in die Hauptrunde und im Anschluss in die Finalspiele geht.

16.42 Uhr: Der Torwart des VfL Winz-Baak hat sich verletzt. Die ohnehin schon dünne Personaldecke wird noch weiter strapaziert. Der Trainer, der sich schon selbst einwechselte, streift sich das Torwarttrikot über. Kurz darauf pariert er gegen Dominik Enz stark. Der überwindet ihn später aber per Nachschuss, nachdem Emektar zuvor einen Ball genau dort hinbekam, wo es am meisten schmerzt.

Fairer Turnierverlauf in der Vorrunde

Das Turnier verläuft bislang sehr fair. Im Rahmen der Zweikämpfe geht es natürlich auch mal etwas ruppiger zur Sache, Ausrutscher leistete sich aber noch niemand. Nur sportlich gesehen.

16.35 Uhr: Einer der beiden Favoriten in der Gruppe D ist die SG Welper. Sie legt ebenfalls vor, besiegt den Außenseiter FC Sandzak 4:0. Nach einem Treffer von Max Claus erhöhte Frederic Krawinkel auf 2:0. Sidney Rast traf danach erst nur die Latte, dann aber ins Tor. Kai Vogel nutzte dann einen schlappen Pass von Sandzak-Keeper Belmin Muharemovic zu seinen Mitspielern, fing ihn ab und traf.

16.18 Uhr: Der Favorit legt in der Gruppe D vor. Niederwenigern besiegt Niederbonsfeld 5:1, schießt viele Tore nach schnellen Angriffen. Sollte dem VfL Winz-Baak nicht erneut eine Sensation wie in der Vorrunde gelingen, sind die Wennischen damit wohl schon weiter.

In der Hauptrunde haben die Sportfreunde Niederwenigern gegen den SuS Niederbonsfeld gespielt. Marc Gotzeina (am Ball) traf und setzte sich mit den Wennischen durch. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Die Hauptrunde beginnt gleich, es werden Spiele in zwei Gruppen ausgetragen. Gruppe D: SuS Niederbonsfeld, Sportfreunde Niederwenigern, VfL Winz-Baak. Gruppe E: SG Welper, FC Sandzak-Hattingen, TuS Hattingen.

Das Resultat in der Gruppe B

Damit sieht die Vorrundengruppe B wie folgt aus:

1. TuS Hattingen (9 Punkte, 18:0 Tore)

2. VfL Winz-Baak (4 Punkte, 3:13 Tore)

3. Hedefspor Hattingen (3 Punkte 6:2 Tore)

4. RSV Hattingen (1 Punkt, 3:11 Tore)

15.58 Uhr: In der letzten Minute vor der Schluss-Sirene schafft Nikolaos Mitrakakis für die Winz-Baaker die Sensation! Er trifft weit abgedrängt aus spitzem Winkel, Hedef schafft den Ausgleich in den verbleibenden Sekunden nicht mehr. Lauter Jubel beim VfL, der sich so mit vier Punkten in die Hauptrunde gebracht hat.

15.52 Uhr: Wenn der Ausrichter am Ball ist, wird es laut, der Anhang möchte die Mannschaft nach vorne peitschen, in die Hauptrunde. Doch sie strauchelt gegen Winz-Baak, fing sich eine Zeitstrafe ein. Es steht drei Minuten vor dem Ende noch 0:0. Hedef wäre dann aber weiter.

15.40 Uhr: Der Titelverteidiger erfüllt gegen den RSV Hattingen seine Pflicht und gewinnt 5:0. Damit hat sich der Bezirksligist gleichzeitig auf den Gruppensieg in der Gruppe B gesichert, nach drei Siegen aus drei Spielen. Dustin Unterberg, zweimal Sertac Dogan, Serkan Aydin und Daniel Protzel trafen.

Das Resultat in der Gruppe C

Damit sieht die Vorrundengruppe C wie folgt aus:

1. Sportfreunde Niederwenigern (6 Punkte, 7:1 Tore)

2. FC Sandzak-Hattingen (3 Punkte, 7:4 Tore)

3. SG Hill Hattingen (0 Punkte, 1:11 Tore)

15.25 Uhr: In der Gruppe C folgt der FC Sandzak-Hattingen den Sportfreunden Niederwenigern in die Hauptrunde. Die Mannschaft von Trainer Esad Muharemovic macht schnell alles klar und siegt am Ende deutlich mit 7:0. Das zwischenzeitliche 4:0 erzielte Deniz Cevren elegant mit der Sohle hinter dem Rücken.

Das Resultat in der Gruppe A

Damit sieht die Vorrundengruppe A wie folgt aus:

1. SuS Niederbonsfeld (9 Punkte, 15:4 Tore)

2. SG Welper (6 Punkte, 9:5 Tore)

3. TuS Blankenstein (1 Punkt, 2:7 Tore)

4. DJK Märkisch Hattingen (1 Punkt, 4:14 Tore)

15:11 Uhr: Abpfiff, keiner von beiden Teams gewinnt. Die Partie endet 2:2. Erst hatte Märkisch durch Nico Breitbarth noch erhöht, bevor Biryar Afrasiab das erste Turniertor für die Blankensteiner erzielte und Ömer Akkan nachlegte.

15.04 Uhr: Für den TuS Blankenstein hütet nun Julian Corsten den Kasten, nachdem Kevin Klink aufgrund seiner Roten Karte nicht mehr spielen darf. Er hält gegen Märkisch Hattingen ein paar Mal, wird aber von Hannes Schwarz überwunden. Im Spiel geht es allerdings um nichts mehr, beide Teams sind bereits ausgeschieden.

Der SuS war zuletzt schon in der Halle stark, es ist aber dennoch die erste Überraschung. Immerhin tritt die SG Welper bei der Stadtmeisterschaft mit ihren besten Spielern an, mit denen sie vor einer Woche den WAZ-Pokal gewonnen hatte.

Niederbonsfeld schnappt sich den Gruppensieg vor der SG Welper

14.54 Uhr: Tatsächlich hat der SuS der SG den Gruppensieg weggeschnappt. Die Welperaner waren zu überhastet und unpräzise im Abschluss, Bonsfeld mauerte und ließ die Gegner in der eigenen Hälfte nur schwer durchkommen. Frederic Krawinkel verkürzte für die Grün-Weißen, Finn Neumann erhöhte, nachdem ihn Kollege Felix Hoffmann anschoss. Sidney Rast traf dann nur noch einmal. 4:3 setzte sich Niederbonsfeld somit durch.

14.47 Uhr: Der SuS Niederbonsfeld legt zwei Treffer gegen die SG Welper vor. Khalid Waziri, Finn Neumann und Guido Amade haben getroffen, nachdem Tim Dudda anfangs für Welper getroffen hatte.

Die Sportfreunde Niederwenigern stehen damit sicher in der Hauptrunde mit sechs Punkten, da sie in der Dreiergruppe spielen, in der die ersten beiden weiterkommen.

14.39 Uhr: Es hat nicht ganz gereich, aber die SG Hill bekommt viel Applaus. SFN-Kicker David Moreno, der zuvor einen Ball an die Schläfe bekam, dribbelte sich aus kurzer Distanz durch zwei Hiller und hob den Ball mit feiner Technik ins Netz. Nach einer Kombination bediente Steffen Köfler dann Dominik Enz, der erneut für Niederwenigern einschob. Allerdings hatte Fabian Höhne rund eine Minute vor der Schuss-Sirene den zwischenzeitlichen Anschluss geschafft.

14.33 Uhr: Der Underdog SG Hill geht fast gegen Oberligist Niederwenigern in Führung. Der braucht mehr als vier Minuten, um durch Timm Esser das 1:0 zu erzielen. Und dann pariert Hill-Keeper Özkan Ünlü, der sehr wach agierte, auch noch einen Strafstoß von Sergej Stahl. Schafft Hill hier noch den Ausgleich oder sogar mehr?

TuS Hattingen müht sich gegen Hedefspor zum Sieg

Torwart Luca Vom Hagen parierte einige Torversuche des TuS Hattingen, am Ende verlor Hedefspor allerdings 0:2. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Der Titelverteidiger steht mit sechs Punkten damit so gut wie in der Zwischenrunde, müsste im Zweifelsfall ganz hoch verlieren.

14.23 Uhr: 14 Sekunden vor Schluss macht Sertac Dogan mit seinem zweiten Tor für den TuS dann alles klar, nachdem Hedefspor viel versucht hat. „Schade Jungs, das war gut“, lobte Kutlu die Mannschaft des Ausrichters.

14.18 Uhr: Viel Tempo ist im Spiel von Ausrichter Hedefspor gegen den TuS Hattingen. Die Rot-Weißen sind nach einigen Minuten durch Sertac Dogan in Führung gegangen, Hedef macht bislang zweimal aus Überzahlsituationen nichts. Im Gegenzug trifft der TuS aber auch nur die Latte in einer Überzahlsituation. Hedef-Vorsitzender Veli Kutlu und Geschäftsführer Yalcin Dogru zittern auf der Tribüne mit.

14.09 Uhr: Fast hätte es eine kleine Überraschung gegeben, aber eben nur fast. Der C-Ligist Winz-Baak legte 2:0 gegen den B-Ligisten RSV Hattingen vor, kassierte dann aber noch zwei Gegentore. In der letzten Minute drückte der RSV dann nochmal, Tobias Korjak traf nur noch den Pfosten. Das erste Unentschieden im Turnier.

13.54 Uhr: Die Sportfreunde tun sich zwar teilweise gegen den B-Ligisten etwas schwer, der kämpft. Doch nach der frühen Führung durch Marc-André Gotzeina legen die Wennischen noch drei Treffer durch David Moreno, Steffen Köfler und noch einmal Gotzeina nach. Eine Großchance für Sandzak vergab Deniz Cevren, frei vor SFN-Keeper Sebastian Behler.

Mit Niederwenigern betritt nun der amtierende Stadtmeister auf dem Feld das Spielfeld in der Halle. Es geht gegen den FC Sandzak, der ein paar gute Hallenspieler in seinen Reihen hat. Der Oberligist tritt mit seinen Stammspielern sowie dem jungen Marc Rapka an.

Harte Strafe für Blankensteins Torhüter Kevin Klink

13.40 Uhr: Niederbonsfeld setzt seinen guten Lauf in der Halle fort, bereits beim WAZ-Pokal Ende Dezember in Sprockhövel wurde die Mannschaft von Trainer Stefan Kronen Vierter. In Hattingen legt sie nach, und wie: 9:1 fegt sie die DJK Märkisch vom Feld mit einem sehr sehenswerten Treffer von Timo Kemper unter die Latte.

Welper führt die Gruppe A damit mit sechs Punkten an steht mit einem Bein in der Zwischenrunde.

13.26 Uhr: Mit den geliehenen Stutzen wird Blankenstein 3:0 besiegt. Sidney Rast trifft dabei aus ganz Spitzem Winkel zur Welperaner Führung. Der Bezirksliga-Spitzenreiter möchte es wie schon oft im ersten Spiel zu schön machen und vergibt somit einige Chancen. TuS-Torjäger Ömer Akkan belagert und beharkt die Mannschaft von Trainer Seung-Man Hong oft. 17 Sekunden vor Schluss fischt sich TuS-Keeper Kevin Klink den Ball vor seinem Strafraum aus der Luft und sieht dafür nach den Regeln Rot. Die Welperaner setzen sich sogar dafür ein, dass Klink nicht so hart bestraft werden soll. Doch Klink muss das Feld verlassen und ist für den restlichen Verlauf gesperrt, die Welperaner Bank klatscht ihn kollegial ab.

Die SG Welper hat keine Stutzen zum Wechseln mit dabei und muss nun gegen den TuS Blankenstein antreten. Die Gegner zeigen sich kollegial und leihen dem Platznachbarn das Material, in wenigen Minuten geht es weiter.

TuS Hattingen macht es zum Auftakt zweistellig

13:02 Uhr: Und er setzt gleich einmal ein deutliches Zeichen, macht es zweistellig gegen den völlig überforderten C-Ligisten. 11:0 lautet das Endergebnis.

Nun greift der Titelverteidiger TuS Hattingen ins Turnier ein, im Spiel gegen den VfL Winz-Baak, wo Trainer Aydin Emektar selbst auch auf der Bank sitzt.

12.45 Uhr: Beim Stand von 3:1 für Hedefspor verletzt sich RSV-Spieler Osman Cömez nach einem Zusammenprall mit Hedef-Torwart Luca vom Hagen und humpelt später vom Feld. Im Gegenzug erzielt Kay Martynus den 4:1-Endstand für Hedef.

SG Welper und SuS Niederbonsfeld legen vor

12.29 Uhr: Im zweiten Spiel setzt sich der SuS Niederbonsfeld gegen den TuS Blankenstein nach den Treffern von Timo Kemper und Finn Neumann mit 2:0 durch. Ömer Akkan verpasste Sekunden vor Ende den Anschluss als er frei vor dem Tor den Ball nicht traf.

Vorrundenspiel zwischen dem TuS Blankenstein (schwarzes Trikot) und dem SuS Niederbonsfeld. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Zur Erinnerung: In der Vorrunde beträgt die Spielzeit einer Partie einmal zwölf Minuten.

12.13 Uhr: Der Favorit, die SG Welper, setzt sich erwartungsgemäß gegen Märkisch durch. 3:1 heißt es am Ende für die Grün-Weißen. Okan Kava trifft für den C-Ligisten aus der Distanz, als Welpers Keeper Sven Möllerke zu weit aus seinem Tor stand. Das erste Turniertor machte Max Claus für die SG, Hakan Abanoz und Sidney Rast legten nach.

12.00 Uhr: Der Ball rollt pünktlich, Tim Dudda stößt für die SG Welper an.

11.58 Uhr: Hedefspor eröffnet das Turnier. Die Spiele werden von den Schiedsrichtern Okan Cosgun, Tobias Schulz und Cynthia Günther geleitet. Später kommen noch Claas Steenbrügge, Bernd Baur und Mario Tiller dazu.

Die Gruppen der Stadtmeisterschaft

11.50 Uhr: Hier sind nochmal die Gruppen, in denen sich die Teams begegnen. Gruppe A: SG Welper, DJK Märkisch Hattingen, TuS Blankenstein, SuS Niederbonsfeld. Gruppe B: RSV Hattingen, Hedefspor Hattingen, VfL Winz-Baak, TuS Hattingen (Titelverteidiger). Gruppe C: FC Sandzak-Hattingen, Sportfreunde Niederwenigern, SG Hill Hattingen.

11.45 Uhr: Mittlerweile sind einige Zuschauer da, noch 15 Minuten sind es bis zum Anpfiff der Spiele. Der Ausrichter Hedefspor hatte im Vorfeld für viel Aufsehen gesorgt, weil kein alkoholhaltiges Bier ausgeschenkt wird. Beim Turnier der Reserveteams am Samstag wurden nur wenige Flaschen mit alkoholfreiem Bier verkauft. Einige Zuschauer brachten sich selbst Bier mit, was sie auf dem Parkplatz und vor dem Eingang getrunken haben.

11.30 Uhr: Die DJK Märkisch ist die erste Mannschaft, die sich mit dem Futsal warm macht. Sie wird im Eröffnungsspiel gegen die SG Welper antreten. Der SuS Niederbonsfeld folgt beim fünf gegen zwei.

11.28 Uhr: Noch ist die Halle recht leer, die Turnierleitung bereitet sich auf die Spiele vor, die teilnehmenden Mannschaften geben ihre Mannschaftsaufstellungen ab. Der Parkplatz füllt sich langsam.

11.25 Uhr: Willkommen zu unserem Live-Blog, in dem wir immer wieder Aktuelles zur Hattinger Hallenstadtmeisterschaft berichten.