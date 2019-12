Nach Blamage: DJK Welper möchte ihre Anhänger versöhnen

Nach dem Fehlerfestival vom vergangenen Wochenende bei der 24:34-Pleite bei der ETG Recklinghausen stehen für die DJK Westfalia Welper in den nächsten acht Tagen gleich drei Heimbegegnungen auf dem Spielplan der Handball-Bezirksliga.

Somit ergibt sich für die Welperaner (Platz 6, 9:7-Punkte) die Chance, sich mit den eigenen Fans zu versöhnen und mit einem „erfolgreichen Dreierpack“ aus dem Jahr 2019 zu verabschieden. Zum Auftakt erscheint am Sonntag der TV Gladbeck an der Marxstraße. Anwurf ist um 18 Uhr.

„Wir konnten nicht zur Tagesordnung übergehen“

Im Lager der Jugendkraftler wurde der blamable Auftritt aus der Vorwoche selbstverständlich noch einmal thematisiert. „Wir konnten ja schließlich nicht einfach so wieder zur Tagesordnung übergehen. Wir sind uns einig, dass wir unsere Leistung erheblich verbessern müssen. Ganz wichtig wird es sein, die Fehler deutlich zu minimieren und die Chancenverwertung zu optimieren“, sagte Welpers Trainer Michael Wolf.

Der erfahrene Coach hat dann aber auch einen Haken an das Spiel in Recklinghausen gemacht. „Wir wollen nach vorne schauen und gehen die kommenden Aufgaben hoch motiviert an“, so der Übungsleiter, der von seinen Jungs einen gewaltigen Leistungssprung erwartet.

Team zeigt im Training die richtige Reaktion

Die Grundlage dafür legten die Spieler bereits im Training. Michael Wolf freute sich über eine äußerst gute Beteiligung und das hohe Niveau.

Wolf will ohnehin nicht so viel auf den Gegner ausrichten sondern viel mehr Wert darauf legen, dass eigene Spiel durchzusetzen. Das wird aller Voraussicht nach in der Defensive nicht ganz so offensiv ausfallen wie noch in Recklinghausen.

Davon verspricht sich der Coach größere Stabilität. Und die wird nötig sein, um den nur schwer einschätzbaren Gegner (Platz 7, 9:9-Punkte) zu bezwingen. Gladbecks Trainer erklärte vor dem Spiel: „Da treffen zwei Handball-Welten aufeinander.“

Englische Woche mit drei Heimspielen in acht Tagen

Die nächsten beiden Spiele: DJK - SV Teutonia Riemke II (Donnerstag 12. Dezember, 20 Uhr), DJK – FC Erkenschwick (Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr).