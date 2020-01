Obersprockhövel und Hiddinghausen scheiden schon früh aus

Die Hallenmasters des Fußballkreises Hagen waren für die beiden teilnehmenden Team aus Sprockhövel schnell vorbei. Sowohl der SC Obersprockhövel als auch der Hiddinghauser FV sind in der Vorrunde ausgeschieden.

Die Mannschaften spielten gemeinsam in einer Gruppe, in der sie außerdem noch auf die SG Vorhalle (Kreisliga A), TSK Hohenlimburg sowie den SC Berchum/Garenfeld (beide Bezirksliga). Der HFV wurde mit zwei Punkten Letzter, hinter dem SCO, der mit vier Zählern Rang vier belegte. Mit Berchum/Garenfeld und Hohenlimburg setzten sich am Ende die beiden Ligakonkurrenten durch und zogen in die Hauptrunde am Sonntag ein.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Sowohl der SCO als auch der HFV sind ohne große Ziele in der Krollmann Arena in Hagen angetreten. Im ersten Spiel holten sie jeweils einen Punkt (SCO 2:2 gegen Hohenlimburg, HFV 1:1 gegen Vorhalle). Hiddinghausen trennte sich dann ebenfalls von Hohenlimburg unentschieden (2:2) und verlor im direkten Duell 0:3 gegen den SCO. Gegen Gruppensieger Berchum/Garenfeld verloren beide knapp, der SCO 0:1, der HFV 1:2. Gegen Vorhalle unterlag Obersprockhövel 2:5.

Der SCO hat im Moment ein hartes Trainingsprogramm und hatte eine harte Einheit hinter sich. „Die Beine waren schwer, ich hätte aber gerne auch die Endrunde mit den Jungs gespielt“, sagt Co-Trainer Dominik Maschotta, der aber zufrieden war. „Das Engagement stimmte, ich nehme einen positiven Eindruck mit. Wir sind denke ich unglücklich ausgeschieden.“