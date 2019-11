Preußen Elfringhausen hofft auf den ersten Sieg

Hattingen. Die Tischtennisspieler von SSV Preußen Elfringhausen wollen gegen die Reserve des SC Buschhausen den ersten Sieg in der Landesliga einfahren.

In der Tischtennis-Landesliga bekommt es das Team des SSV Preußen Elfringhausen am Samstag mit dem SC Buschhausen II zu tun. SSV-Kapitän Daniel Badewitz ist vor dem Duell guter Dinge: „Wir können eigentlich in jeder Partie nur gewinnen, weil wir als Außenseiter in die Begegnung gehen“, so Badewitz, der es mit seiner Mannschaft locker angehen lassen will.

Elfringhausen bisher punktlos Bisher punktlos rangieren die Elfringhäuser auf dem letzten Tabellenplatz . Die Gäste stehen mit 7:11 Punkten auf Rang acht. „Eigentlich zu unrecht“, glaubt der SSV-Kapitän, denn die Gäste seien bei einigen Spiele in schwacher Besetzung angetreten. Nachrichten Hier gibt es mehr Sportartikel aus Hattingen und Sprockhövel Apropos Gäste: „Gut, dass wir ein Heimspiel haben. Oberhausen ist ja nicht ganz um die Ecke“, so Badewitz, der dennoch optimistisch ist, dass vielleicht mal ein Sieg herausspringt. „Wir treten in unserer Bestbesetzung an. Vielleicht haben wir auch mal ein bisschen Glück“, hofft er. Los geht die Partie an der Habichtstraße 24a um 17.30 Uhr.