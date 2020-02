Hattingen. Das Team um Tim Aurich lässt gegen den TuS Rahm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg liegen. Gegner in Einzelduellen im Vorteil

PSV Ennepe flattern in den entscheidenden Duellen die Nerven

Trotz eines starken Auftritts unterlag der PSV Ennepe dem TuS Rahm in der Tischtennis-Bezirksliga mit 6:9.

Vielversprechendem Start folgt Ernüchterung

Obwohl das erste Doppel von Tim Aurich und Jan Markus Hölschen gegen Damjan Josipovic und Ralf Pusch einen vielversprechenden Start zeigte, konnten die Mannschaftskollegen nicht nachlegen.

In den Einzel lieferten sich die beiden Teams enge Duelle, doch in den entscheidenden Sätzen waren die Gäste nervenstärker. Oftmals ließ der PSV Ennepe die Punkte im vierten oder fünften Satz liegen. So konnten die Gäste aus Dortmund die Zähler mit nach Hause nehmen.

PSV Ennepe - TuS Rahm 6:9

Doppel: Aurich/Hölschen 3:0, Vogler/D. Kilfitt 0:3, Kutzner/U. Kilfitt 1:3.

Einzel: Aurich: 2:3, 3:0, Hölschen 1:3, 3:2, Vogler 3:0, 2:3, D. Kilfitt 0:3, 3:1, Kutzner 0:3, 3:2, U. Kilfitt 1:3, 1:3.