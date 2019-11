Hattingen. EGV Hattingen und Winz-Baak II verlieren ihre Spiele aufgrund von Personalproblemen. VfL-Spieler Nico Möller behält mit seiner Aussage Recht

Mit Ersatzspielern traten der EGV Hattingen und der VfL Winz-Baak II in der Tischtennis-Bezirksliga an. Beide Teams verloren ihre Spiele. Lediglich der PSV Ennepe hatte alle Stammspieler an Bord und setzte sich gegen das Schlusslicht durch.