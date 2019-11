Ruhrbogen Hattingen möchte wieder konstant spielen

Die ärgerliche Niederlage im Kreispokal (26:27 gegen Westfalia Scherlebeck II) haben die Handballer des Ruhrbogen Hattingen mittlerweile abgehakt. „Wir haben noch einmal kurz darüber gesprochen, jetzt ist das Spiel aber gegessen“, sagte Trainer Andreas Trompeter. Nun konzentrieren sie sich ganz auf die Liga, in der am Sonntagabend (18 Uhr) das Auswärtsspiel beim VfL Gladbeck III ansteht.

Den Gegner kanns Trompeter nicht gut einschätzen. „Das ist wie bei jeder dritten Mannschaft. Man weiß nie, was von den ersten beiden Mannschaften runterkommt“, sagte der Coach. Was er dagegen weiß: in der Halle der Gladbecker gilt kein Harzverbot.

VfL Gladbeck könnte Vorteile durch Harz haben

„Das nutzen die Gegner aus, auch schon in allen Jugendmannschaften lernen die Kinder, damit umzugehen“, so Trompeter. Das sei ein Nachteil für seine Spieler, die Harz nicht gewohnt sind. Denn sowohl in der Halle an der Talstraße als auch im Schulzentrum Holzhausen herrscht Harzverbot.

Für den Ruhrbogen gilt es, wieder konstanter aufzutreten als zuletzt im Pokal. Die Deckung müsse 60 Minuten gut stehen, fordert der Trainer, der Gladbeck mit viel Tempo besiegen will. Ihm stehen bis auf die Langzeitverletzten fast alle Spieler zur Verfügung. Florian Unteregge fällt aufgrund seiner Schleimbeutelentzündung wohl bis Jahresende aus.