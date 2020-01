Hattingen. Das Trompeter-Team ist in der Handball-Kreisliga-Partie Außenseiter. Welper II will die rote Laterne loswerden. TuS III trifft auf Gladbeck III.

Ruhrbogen Hattingen vor schwerer Aufgabe in Scherlebeck

Die Handballer der DJK Westfalia Welper II wollen in der Kreisliga endlich den Tabellenkeller verlassen. Das Team von Trainer Dennis Galbas empfängt am Samstag, 17.30 Uhr, den TuS Ickern. Galbas kann das Heimspiel in Bestbesetzung antreten. „Wir wollen den Schwung aus der Partie gegen Wattenscheid mitnehmen. Da haben wir sehr kompakt gestanden und auch genau die Einstellung gezeigt, die wir brauchten“, so Galbas, dessen Team mit vielen Tempogegenstößen zum Erfolg kam.

„Wir haben auch die Bereitschaft gezeigt, viel zu laufen. Genau das müssen wir gegen Ickern auch machen“, fordert der Welper-Coach, für den Ickern „eine Wundertüte“ ist: „Die Mannschaft hat Spiele verloren, bei denen ich dachte, dass sie sie locker gewinnt. Dann wiederum Partien überraschend gewonnen. Besonders auswärts hat sich Ickern bisher mit schwankenden Leistungen gezeigt“, weiß der Westfalia-Trainer, dessen Mannschaft „mit dem absoluten Willen“ ins Spiel geht, die Punkte in Welper zu behalten, die rote Laterne endlich abzugeben und das Feld von hinten aufzurollen. „Jedes Spiel ist für uns jetzt ein Endspiel, dementsprechend haben die Jungs, trainiert und setzen immer mehr das um, was ich von ihnen haben möchte“, so Galbas.

Ruhrbogen trifft auf Scherlebeck

Die Handballer von Ruhrbogen Hattingen erwarten am Wochenende bei Westfalia Scherlebeck ein schweres Spiel. „Unsere Gegner stehen an der auf Platz zwei der Tabelle, und das zurecht“, sagt Ruhrbogen-Trainer Andreas Trompeter vor der Auswärtspartie am Sonntag, 18 Uhr. „Scherlebeck ist der große Favorit in der Partie, aber wir haben im Pokal nur ganz knapp gegen sie verloren“, erinnert sich Trompeter.

Dort unterlagen die Hattinger nur mit einem Tor Unterschied. „Wenn unsere Abwehr funktioniert, dann haben wir eine Chance“, glaubt der Ruhrbogen-Trainer, dessen Team derzeit auf Tabellenplatz sieben steht. Personell kann er auf den selben Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen.

Der TuS Hattingen III, der derzeit auf dem fünften Tabellenplatz rangiert, trifft am Wochenende auf den direkten Tabellennachbarn, nämlich die dritte Mannschaft des VfL Gladbeck. Los geht es am Sonntag in heimischer Halle um 16.30 Uhr. TuS-Trainer Benjamin Erlenbruch hofft, dass seine Mannschaft an die Leistung, die sie im Spiel gegen Tabellenführer Hüls gezeigt hat, anknüpfen kann.

Letzte Spiel der Hinrunde

„Wir kennen das Gladbecker Team noch nicht, weil es das letzte Spiel der Hinrunde ist. Ich bin aber guter Dinge, dass wir die zwei Punkte in Hattingen behalten können, wenn wir einen ähnlichen Auftritt wie gegen Hüls hinlegen.“ Unterstützung könnte das Erlenbruch-Team dabei von ein oder zwei Spielern der zweiten Mannschaft bekommen.