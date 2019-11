SC Obersprockhövel will kein erneutes Remis gegen Olpe

Für den SC Obersprockhövel endet am Wochenende das Ligajahr. Am Sonntag gibt’s nochmal ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung Olpe (So, 15 Uhr, Schlagbaum), was die Grünen unbedingt gewinnen wollen. Danach soll ein neuer Trainer ins Boot geholt werden. Am Sonntag werden aber noch Niklas Mack und Jörg Niedergethmann als Interimsduo an der Seitenlinie stehen.

Es ist das erste Rückrundenspiel für den SCO, gegen Olpe startete der Landesligist in die Saison. Auswärts gab es nur ein 1:1, mit spätem Gegentor. Nun möchte die Schlagbaum-Elf die Sauerländer besiegen. Jörg Niedergethmann erinnert sich noch an das Spiel im August und hat sich die Schlüsselspieler behalten. „Wir müssen auf jeden Fall ein Auge auf Stürmer Nicolas Buchen werfen. Er ist ein überdurchschnittlicher Spieler in dieser Liga und hat in der Jugend komplett beim VfL Bochum gespielt“, weiß der Sportliche Leiter.

Obersprockhövel hat mehrere Schlüsselspieler im Blick

Der Mann mit der Nummer 23 ist aber nicht der Einzige, der Gefahr ausstrahlt. Die Obersprockhöveler haben neben ihm noch zwei Akteure im Mittelfeld sowie einen Außenverteidiger auf dem Schirm. „Es ist quasi eine Achse, die diese Spieler bilden“, so Niedergethmann, der dennoch einen Sieg seiner Mannschaft fordert. Denn am Wochenende spielen viele Mannschaften der oberen Tabellenregion gegeneinander. „Dadurch verändern sich die Positionen in der Tabelle zwar nicht groß, aber die Abstände zum Spitzenplatz. Wenn wir gewinnen, ist in der Rückrunde für uns alles drin.“

Dadurch, dass Torjäger Moritz Schrepping wieder fit ist, ergeben sich für den SC Obersprockhövel mehr Optionen. Zuletzt hatte er immerhin wieder einen Kurzeinsatz gegen den BSV Menden, als Adrian Wasilewski dem SCO per Freistoß einen Punkt rettete. Er ist ebenfalls wieder in besserer Form, zudem war Leon Tank wieder an Bord. „Beide tun uns gut. Im Training, was wir nun auch 14 Tage durchgezogen haben, merkt man richtig Feuer. Schade, dass es jetzt erst so ist“, hat Niedergethmann festgestellt.

Gespräche mit Trainernachfolger weit vorangeschritten

Die Gespräche mit einem neuen Trainer nach der Ära von Markus Dönninghaus sind weit vorangeschritten, die Planungen für die Rückrunde nehmen Formen an. Näher möchte sich der SCO aber noch nicht dazu äußern.