SC Obersprockhövel zieht gegen TuS Ennepetal den Kürzeren

Knappe Niederlage gegen einen Oberligisten: der Landsligist SC Obersprockhövel hat sich mit einem späten Gegentreffer und einem 1:2 gegen den TuS Ennepetal zufrieden geben müssen. Es entwickelte sich zum Ende hin ein Spiel auf Augenhöhe, was allerdings in der ersten Halbzeit noch nicht danach aussah.

Der Oberligist hatte zunächst die Nase vorn, das Spiel lief häufig auf das Tor von Jan Deckenhoff zu. Ennepetal verwaltete den Ball, stellte die SCO-Angriffe zu und suchte den Durchbruch. Doch nach ein paar Ecken und Schüssen aus dem Spiel heraus strahlte der TuS nur wenig echte Gefahr aus. Als sich Lamine Diame dann nach 20 Minuten den Ball bei einem SCO-Angriff auf dem rechten Flügel erlief, verpasste Moritz Schrepping seine Hereingabe im Strafraum knapp. Kurz danach wagte Ismael Diaby ein kleines Solo, verstolperte den Ball, der aber trotzdem gefährlich aufs Tor zutickte.

Dustin Najdanovic gleicht für SC Obersprockhövel aus

Der erste Jubel gehörte dann allerdings den Gästen. Nach einem Zuspiel an den Strafraum nahm ein Gegner den Ball hinter seinem Standbein mit, drehte sich dabei elegant um Jan-Niklas Budde und zog ins linke untere Toreck ab. Dem SCO, der schnell nach vorne spielte, gelang nicht viel, bis die Mannschaften die Seiten wechselten. Das Spiel wurde ausgeglichener, die Schlagbaum-Elf suchte nun verstärkt den Weg zum Tor und traf in Person von Dustin Najdanovic dann zum Ausgleich. Fabien Henning hatte ihm den Ball per Heber in den Lauf hinter die Abwehr gespielt und Najdanovic direkt abgeschlossen.

Immer wieder ging es hin und her, der SCO hatte optisch ein leichtes Chancenübergewicht. Die Bälle der Gäste waren aber immer wieder gefährlich. So kurz vor Ende der Partie auch eine Flanke von rechts, die ein Ennepetaler im Strafraum annehmen konnte und einen freistehenden Kollegen bediente, der mit Ruhe zum Siegtreffer einschoss.

So haben sie gespielt

SC Obersprockhövel – TuS Ennepetal 1:2

Tore: 0:1 (23.), 1:1 Dustin Najdanovic (63.), 1:2 (87.).

SCO: Deckenhoff, Jahnke, Budde (46. M. Najdanovic), Schrepping (25. Henning), Fabritz (46. Külpmann), Diame (46. Seitz), Monse, Özkan (46. Niedergethmann), Gremme, Dezel, Wasilewski (46. D. Najdanovic).