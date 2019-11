SCO - TSG: Sprockhöveler Derby um den Kreispokal-Titel

Der Pokalfinal-Marathon der Fußball-Jugend steht am Samstag an. Der Ausrichter SC Obersprockhövel ist bestens vorbereitet und freut sich auf mehrere Hundert Zuschauer. Der Höhepunkt des Endspieltages des Pokals des Kreises Hagen ist das Sprockhöveler Derby um den A-Jugendtitel zwischen dem SCO und der TSG Sprockhövel (17 Uhr).

Die ganze Jugendabteilung der Obersprockhöveler fiebert dem Tag schon seit Wochen entgegen, die Organisation steht, aus allen Mannschaften gibt es freiwillige Helfer. „Die Bereitschaft anzupacken war riesig“, sagt SCO-Jugendleiter Jose Ferrinho.

„Von der Mini-Kicker bis zur A-Jugend sind alle Teams involviert“

„Von der Mini-Kicker bis zur A-Jugend sind alle Teams beim Pokalfinaltag involviert. Das ist herausragend.“ In der Spitze, also zum Höhepunkt des Tages, erwarte man 300 bis 350 Zuschauer in der Hyundai Smolczyk Arena, so Ferrinho.

Der SCO bewarb sich vor der Saison für die Ausrichtung des Pokal-Endspieltages der Jugend im Kreis Hagen. Dass sich im Finale der A-Jugend nun zwei Sprockhöevler Teams gegenüberstehen, macht die Sache aus SCO-Sicht perfekt. „Wir haben viele Spieler in unserer A-Jugend, die früher mal das blaue Trikot anhatten“, so Ferrinho.

„Die sind nun natürlich besonders motiviert und wollen sich zeigen. Auch wenn die TSG drei Klassen höher spielt, ich glaube an ein gutes und enges Spiel. Und dann sehen wir mal, wer gewinnt.“

Sprockhövels Trainer Jens Grote. Fußball-A-Jugend-Westfalenliga: TSG Sprockhövel - Eintracht Rheine. 05.05.2019. Foto: Biene Hagel/Funke Foto Services GmbH Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Für die Grünen war der Weg ins Endspiel alles andere als vorgegeben, schon im Viertelfinale trat die Mannschaft von Coach Roland Schneider gegen den Landesligisten SpVg. Hagen 11 an. Der A-Kreisligist kämpfte unerbittlich und wurde dafür belohnt. Raphael Rey schlenzte einen Freistoß mit dem linken Fuß an der Mauer vorbei ins Tor – und zwar zum 1:0 in der zweiten Minute der Nachspielzeit. „Das war sensationell“, sagt Jose Ferrinho. „Das Video des Tores hat auf Instagram enorm viele Aufrufe, der Sieg hat Spuren hinterlassen.“

Und nun wollen die Obersprockhöveler den Westfalenligisten und Stadtrivalen TSG Sprockhövel ärgern und ihm den Titel vor der Nase wegschnappen. Die Niedersprockhöveler sehen dem Finale aber gelassen entgegen „Wir sind der klare Favorit und das wollen wir gar nicht kleinreden“, sagt TSG-Coach Jens Grote.

Grote hofft auf frühes Tor

„Ich erwarte einen Gegner, der tief in der eigenen Hälfte warten wird und dann auf Umschaltmomente hofft. Aber darauf sind wir vorbereitet. Wir werden versuchen über unseren Ballbesitz zu Chancen zu kommen, ein frühes Tor zu erzielen und dann den Pokal zu gewinnen.“ Auch ein lautstarkes Publikum, das vor allem die Gastgeber anfeuert, dürfe keine Rolle spielen, so Grote.

Für den SC Obersprockhövel ist der Finaltag eine Chance, sich mit der A-Jugend sportlich zu präsentieren, aber eben sich auch als guter Gastgeber zu zeigen. „Die Vorfreude steigt, jetzt müsse es nur noch trocken bleiben“, so Ferrinho. Kalt dürfe es ruhig werden, denn für heiße Getränke sei am Schlagbaum natürlich gesorgt.