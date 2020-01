Hattingen. Der Oberligist spielt in der Zwischenrunde und möchte die Hauptrunde in der kommenden Woche erreichen. Zwei Siege sind für den Trainer Pflicht.

SF Niederwenigern bei Essener Stadtmeisterschaft am Ball

Die Sportfreunde Niederwenigern spielen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Fußballverband Niederrhein und dem dortigen Kreis Essen bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft mit. Sie haben am vergangenen Wochenende über die Qualifikationsrunde die Zwischenrunde erreicht. Dort sind sie am Samstag am Ball und wollen noch eine Runde weiterkommen.

Im Sportzentrum am Hallo tritt die Mannschaft von Trainer Jürgen Margref gegen den FC Blau-Gelb Überruhr (Bezirksliga), die TGD Essen West (Kreisliga A) und den FC Stoppenberg (Kreisliga B) an. Ziel ist die Hauptrunde, die nächste Woche unmittelbar vor der dann noch folgenden Endrunde ausgespielt wird. Der Trainer ist guten Mutes, dass seiner Elf dies auch gelingen wird. Als Oberligist sind die Wennischen klarer Favorit in der Gruppe.

Margref vergleicht Überruhr mit der SG Welper

„Blau-Gelb Überruhr hat sich verstärkt, ist vergleichbar mit der SG Welper und eine gute Hinrunde gespielt. Die anderen beiden Mannschaften müssen wir auf jeden Fall schlagen, wenn wir weiterkommen möchten“, fordert Margref. Bei der Hattinger Stadtmeisterschaft standen die Sportfreunde am vergangenen Sonntag im Endspiel, verloren im Neunmeterschießen gegen Welper.

Der SuS Niederbonsfeld ist bereits in der Vorrunde in Essen ausgeschieden.

Die Spiele in Essen:

Sa, 17 Uhr: Sportfreunde Niederwenigern – FC Blau-Gelb Überruhr

Sa, 18.12 Uhr: Sportfreunde Niederwenigern – TGD Essen-West

Sa, 19.42 Uhr: FC Stoppenberg – Sportfreunde Niederwenigern

SG Welper jubelt bei der Hattinger Hallenstadtmeisterschaft
SG Welper gewinnt die Stadtmeisterschaft gegen die SF Niederwenigern nach Neunmeterschießen mit 3:1. Bilder von den Halbfinals und Endspielen.

