Sprockhövel. Nach 13 Jahren Pause haben die Grün-Weißen wieder den Pokal gewonnen. In einem technisch starken Finale kommt die TSG aber nochmal ran.

SG Welper gewinnt Finale um WAZ-Pokal gegen TSG Sprockhövel

Im Dezember 2006 war es, als die SG Welper zuletzt den WAZ-Pokal in die Höhe stemmte. Nach langen 13 Jahren des Wartens haben es die Fußballer erneut geschafft. Im Finale besiegte Welper die Mannschaft des Ausrichters, der TSG Sprockhövel, mit 3:2.

Das Spiel war wohl das beste, was die Zuschauer in der Glückaufhalle sahen. Denn mit der TSG und Welper trafen auch die technisch stärksten Teams aufeinander. Viele Mannschaften hatten Probleme, in der Halle innerhalb der Banden ein schönes Spiel aufzuziehen. Es zeigte sich schon im Verlauf des Turniers, dass der Ausrichter eine gute Hallenmannschaft ins Rennen schickte und auch Welper aus ihrem Stammkader die technisch starken Kicker herausgepickt hatte. So bewegte sich das Finale auf höherem Niveau.

Die SG Welper holt sich in Sprockhövel den WAZ-Pokal 1 / 39 Die SG Welper holt sich in Sprockhövel den WAZ-Pokal Im Finale des Turniers um den WAZ-Pokal schlägt die SG Welper die TSG Sprockhövel. Dritter wird der SC Obersprockhövel II. 39 Bilder vom Sonntag. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

TSG Sprockhövel geht im Finale in Führung

Kaan Cosgun (l.) von der TSG Sprockhövel ist mit neun Treffern Torschützenkönig geworden. Auch im Finale gegen Welper traf er noch einmal, hier ist er im Zweikampf mit Marco Bakenecker. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Sprockhövel ging in Führung, Torschützenkönig Kaan Cosgun traf nach einem Pass aus der eigenen Hälfte. Er nahm wie zuvor bei seinen Toren bereits gut Maß und versenkte die Kugel in der unteren Torecke. Kai Vogel glich aber kurz darauf für die Grün-Weißen aus. Und Welper erarbeitete sich weitere Torchancen. Aber erst im dritten Anlauf erzielte Frederic Krawinkel die Welperaner Führung, die über Sidney Rast eingeleitet wurde. Die TSG hatte eine Chance durch einen Freistoß und danach wurde Can Demircan frei vor dem Tor angespielt, bekam den Ball aber nicht gut unter Kontrolle. Nach einer Ablage von Tim Dudda auf Dennis Mackowski, traf Welper aus halblinker Position zum 3:1.

In der zweiten, chancenreichen Halbzeit führten die Teams ihre Zweikämpfe zum Teil hart. Nur die TSG traf noch, aber nur einmal. Lewin D’Hone schoss den Ball von rechts ins linke lange Eck. Joel Hauser versuchte es dann noch aus guter Position, aber Sven Möllerke parierte den Versuch. Auch sein Gegenüber Felix Hacker hielt noch zwei Schüssen, von Mackwoski und Hakan Abanoz. Danach jubelte die SG.

SG Welper präsentiert sich an beiden Tagen gut

„Wir haben an beiden Tagen guten Hallenfußball gezeigt, sind das Turnier aber insgesamt locker angegangen“, sagte Seung-Man Hong, Trainer der SG Welper. Ihm sei die Einstellung seiner Spieler wichtig, die gestimmt habe. Das Finale und der Sieg seien im Vorfeld nicht das Ziel gewesen. Der gemischten Mannschaft der TSG sprach er ein Lob aus: „Sie haben den Ball gut laufen lassen und wir mussten da schon gegenhalten. Im Großen und Ganzen geht unser Sieg aber in Ordnung“, so Hong.

„Man ist natürlich immer enttäuscht, wenn man verliert, vor allem im Finale. Ich bin aber allgemein mit dem Turnierverlauf zufrieden“, kommentierte Sprockhövels Co-Trainer Yakup Göksu den zweiten Platz. Damit sprach er nicht allein den Fußball an, sondern auch die körperliche Präsenz. „Man darf auch nicht vergessen, was für eine junge Mannschaft wir auf dem Feld hatten“, erinnert Göksu und fügte an: „Natürlich hat Welper auch eine gute Mannschaft und ein paar abgezockte Spieler dabei. Da müssen unsere jungen Spieler noch dazulernen.“