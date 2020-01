Sportfreunde Niederweniger siegen im Test gegen SG Welper

Die Sportfreunde Niederwenigern waren nicht nur bei den Essener Hallen-Fußball-Stadtmeisterschaften aktiv. Der Oberligist absolvierte auch eine Testspiel-Derby gegen die SG Welper. Während das von Jürgen Margref trainierte Team der Wennischen in der Oberliga antritt, gehen die von Seung-Man Hong gecoachten Welperaner in der Bezirksliga an den Start, führen dort die Tabelle allerdings an. Folglich machte sich der Klassenunterschied in diesem Freundschaftsspiel nicht unbedingt bemerkbar. Am Ende hieß es 2:1 (1:1) für die Sportfreunde.

„Ergebnis ist zweitrangig“

Dennoch war Hong mit der Leistung seines Teams zufrieden. „Das Ergebnis ist zweitrangig. Das war eine ausgeglichene Partie“, fand er und war besonders mit der ersten Halbzeit zufrieden. „Wir haben gut begonnen, aber zum Ende des ersten Durchgangs etwas nachgelassen“, so Hong. Und das rächte sich: Sergej Stahl sorgte prompt in der 37. Minute für die Führung der Gastgeber.

Obwohl sich Niederweniger in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile erarbeitete, kamen die Gäste der SG zum Ausgleich. Den erzielte Frederic Krawinkel (60.). Den Schlusspunkt setzte dann Steffen Köfler mit dem Siegtreffer für die Sportfreunde in der 83. Minute.

„Für uns war es wichtig, dass wir gegen eine starke Mannschaft den Ball gut halten und einen kontrollierten Spielaufbau zeigen. Das ist uns gut gelungen“, resümierte der SG-Coach.