Sportfreunde Niederwenigern holen erneut den Pokal

Die Sportfreunde Niederwenigern haben ihren Titel verteidigt. Bei der Ü32-Stadtmeisterschaft haben sich die Wennischen erneut den Sparkassen-Cup gesichert. Dabei entschied Florian Ebert den Sieg im Finale erst acht Sekunden vor Schluss mit seinem Treffer.

Der Jubel war groß und allen Beteiligten mehr oder weniger klar, das es das wohl war. Nur ein direkter Schuss ins Tor hätte wohl noch zum Entscheidungsschießen geführt, er blieb aber aus. So triumphierten die Sportfreunde erneut. Sie traten mit einer gemischten Mannschaft an, in der sowohl sehr erfahrene Spieler als auch jüngere Kicker aus der dritten Mannschaft kickten. Mit Konstantin Konrad, Tobias Tempel, Florian Ebert und Felix Hegmann standen vier Fußballer der Dritten im Kader.

Schweres Auftaktspiel gegen den TuS Hattingen

Im Finale hat Florian Ebert acht Sekunden vor Schluss das Siegtor für die Sportfreunde Niederwenigern geschossen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Aber auch andere Teams hatten gute Fußballer dabei, die noch nicht vor allzu langer Zeit in ihrem Verein in der ersten Mannschaft gespielt haben. Etwa der TuS Hattingen mit seinem Torjäger Dennis Weber und dem Ex-Trainer Marius Kundrotas. Im ersten Spiel traf der TuS auf Niederwenigern, verlor 1:3. „Danach haben wir im Team die Stimmung ‘Hier geht heute was’ entwickelt“, sagte Konstantin Konrad nach dem nicht einfachen Auftakt. In der Vorrunde trennten die Wennischen sich 1:1 von Hedefspor, gegen den VfL Winz-Baak sowie die DJK Märkisch Hattingen gewannen sie.

In der Parallelgruppe setzte sich der SuS durch und die SG Hill, die sich im direkten Vergleich 2:2 trennten und damit punktgleich ins Halbfinale einzogen. Dort besiegte der SuS dann Hedef 3:2, die Sportfreunde gewannen gegen Hill 4:0. Das Spiel um den dritten Platz gestaltete die Mannschaft des Ausrichters siegreich, Hedef gewann 4:2 gegen Hill. Torjäger Ilhan Tas erzielte mit neun Treffern insgesamt die meisten und wurde Torschützenkönig.

Niederbonsfeld führt mit 2:0 im Finale

Im Finale führte Niederbonsfeld dann einige Minuten. „Wir haben die Gegner fahrlässig zu ihren Toren kommen lassen“, beschreibt Konrad die Partie aus SFN-Sicht. Doch die Sportfreunde bewahrten Ruhe, Tobias Tempel schaffte zunächst den Anschlusstreffer und dann auch noch das Tor zum Ausgleich. Der Rest ist bekannt.