Sportfreunde Niederwenigern schießen sich die Seele frei

So viele Tore haben die Sportfreunde Niederwenigern noch nie in dieser Saison in einem Spiel geschossen. Gleich sechs Stück in einer Halbzeit dann sogar. Mit dem halben Dutzend besiegte der Oberligist denn den Westfalenligisten TuS Sinsen in der Generalprobe vor dem Ligastart.

„Das tat gut, gewinnen macht mehr Spaß“, lautete der erste Kommentar von Jürgen Margref nach dem Sieg gegen den Westfalenligisten, gegen den seine Elf in der Sommervorbereitung noch 2:4 verloren hatte. Die Bedingungen vor Ort waren bei Sturm und Regen nicht gut, doch Niederwenigern löste es am Ende souverän. Das Spiel fand des Wetters wegen auf Kunstrasen statt. „Wir hatten damit geliebäugelt, auf Rasen zu spielen, da wir nächste Woche in Bocholt vielleicht auf Rasen in der Liga antreten“, erzählt Margref.

Niederwenigern trifft nach einem ruhenden Ball zur Führung

Bereits in der ersten Halbzeit erarbeiteten sich beide Teams einige Chancen, aber keiner traf. Nachdem die Sportfreunde in der Halbzeit dann viele Wechsel vornahmen, ging der Spielfluss nicht verloren. Für das erste Tor brauchen die Wennischen aber einen ruhenden Ball, den Marc-André Gotzeina per Freistoß an den Pfosten knallte und Kapitän Steffen Köfler per Nachschuss ins Netz beförderte.

Niederwenigern zeigte gute Kombinationen, legte durch die beiden Stürmer Florian Machtemes und Simon Bukowski nach. „Für sie waren die Treffer sehr wichtig. Wir haben aber allgemein viel Selbstvertrauen getankt“, so Margref, der seine Elf als zielstrebiger bezeichnete. „Die Gegner haben hinterher die Flügel hängen lassen“, so der SFN-Trainer. Sehenswert traf Gotzeina am Ende dann nochmal, als er den Keeper per Lupfer zum 6:0 überwand.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 Steffen Köfler, 0:2, 0:3 Florian Machtemes (60., 69.), 0:4 Simon Bukowski (73.), 0:5 Florian Machtemes (84.), 0:6 Marc-André Gotzeina (89.).

SFN: A. Golz (58. Behler), Wakamiya (46. Gotzeina), Stahl, N. Lümmer, Moreno (46. Bukowski), Esser, Gipper (46. F. Lümmer), Feldmann (35. Eckert), Köfler, Kuhlmann (46. Rapka), Enz (46. Machtemes).