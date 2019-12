Sprenger sieht bei Sprockhöveler Fußballvereinen Chancen

Auch in die Kreisligen aus dem Kreis Hagen wirft Rainer Sprenger einen Blick. Dort war er bis zum Sommer noch aktiv, als Trainer bei der Reserve der TSG Sprockhövel. Nun macht er mit unserer Redaktion den Winter-Check.

Hiddinghauser FV

Kreisliga A Hagen 1, Platz acht. „Für einen Aufsteiger steht Hiddinghausen richtig gut da. Die Kreisliga A1 kenne ich nicht so gut, aber da gibt es mit Breckerfeld, Berchum/Garengfeld II und Hellas/Mak. Hagen drei überragende Teams. Trainer Frank Dichtiar beschwert sich häufig über die personelle Lage, aber letztlich gewinnt der HFV trotzdem oft.“

TuS Hasslinghausen

Kreisliga A Hagen 2, Platz zehn. „Mit einem neuen Trainer und vielen Zugängen sind die Haßlinghauser in die Saison gestartet. Christian Parlow war ja richtig euphorisch. Anders als erwartet, hat es nicht sofort funktioniert. Das kann im Fußball schon einmal vorkommen. In den letzten Spielen hat die Mannschaft den Bock umgestoßen und es war klar, dass Haßlinghausen irgendwann aus dem Tabellenkeller herauskommt. Dafür ist die Qualität in der Mannschaft einfach zu hoch.

Rainer Sprenger stand als Trainer bis zum Sommer bei der TSG Sprockhövel II an der Seitenlinie. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services

Ich gehe davon aus, dass der TuS auch nicht auf Platz zehn bleiben wird. Ein Rang zwischen fünf und acht ist noch möglich.“

SC Obersprockhövel II

Kreisliga A Hagen 2, Platz vier. „Alex Valdix ragt aus der Mannschaft wieder einmal heraus. Wer jede Saison 40 Tore schießt, obwohl die Gegner ihn ja nun schon länger kennen, hat einfach außergewöhnliche Qualität.

Beim SCO läuft es nicht schlecht, aber eben nicht so gut wie in den vergangenen Jahren. 2018/2019 ist Obersprockhövel II Meister geworden, da ist es sicher nicht der Anspruch, nun Vierter zu werden. Für ganz oben wird es in dieser Spielzeit wohl nicht mehr reichen. Zwölf Punkte Abstand zu Tabellenführer Herdecke-Ende sind zu viel. Herdecke hat bisher nur ein Spiel verloren und müsste jetzt schon komplett einbrechen. Das glaube ich nicht.“

TSG Sprockhövel II

Kreisliga A Hagen 2, Platz drei. „Meine ehemalige Mannschaft habe ich mir häufiger angeguckt. Nach holprigem Start lief es wirklich rund. Gerade gegen Teams aus der unteren Region gab es deutliche Siege. Insgesamt schon 62 Tore sind mit Abstand die meisten in der Liga.

Allerdings schafft die TSG es nicht wirklich, auch mal einen Top-Gegner zu besiegen. Das war auch in der abgelaufenen Saison, als ich noch Trainer war, das Problem. Im neuen Jahr geht es sofort mit dem Spiel gegen Herdecke-Ende los. Wenn da mal ein Dreier gelingen sollte, könnte vielleicht noch etwas passieren – auch wenn der Abstand dann immer noch neun Punkte betragen würde.

Es freut mich, dass Marcel Brüning nach seiner schweren Verletzung wieder fit ist. Er hat große Fortschritte gemacht. Auch Marc Wiederholz ist sicherlich eine Bereicherung. Der junge Fynn Tackenberg macht seine Sache ebenfalls gut.“