Sprockhövel. Die Sportlerin ist erst die dritte weibliche Judoka in NRW, der diese Ehre zuteil wird. Sie blickt auf eine lange und erfolgreiche Zeit zurück.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sprockhöveler Judoka Andrea Haarmann hat nun den 6. Dan

Für ihre Verdienste in verschiedenen Bereichen des Judosports wurde Andrea Haarmann aus Sprockhövel und Trainerin bei der TSG Sprockhövel eine besondere Ehre zuteil. Ihr wurde auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Judo Bundes der 6. Dan verliehen. In NRW ist sie erst die dritte weibliche Judoka mit dieser Auszeichnung.

Seit 1980 ist Haarmann im Judo aktiv und legte 1984 die Prüfung zum 1. Dan in Köln ab. Im Jahr 2006 bestand sie die Prüfung zum 5. Dan in Hagen. Seit über 35 Jahren hat sie seitdem vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Judo und seine Werte näher gebracht. Acht Gruppen in zwei Vereinen trainiert sie zur Zeit. Außerdem lehrt sie Judo an verschiedenen Schulen im OGS-Bereich und ihm Rahmen des Sportkarussells. Ein weiteres Steckenpferd von Haarmann sind die Kurse für Gewaltprävention an Kindergärten und Grundschulen.

Auch als Kampfrichterin ist Andrea Haarmann aktiv

Lange Jahre ist sie auch im Kampfrichterbereich unterwegs. Bereits 1984 legte sie die Prüfung zur Kreis-Kampfrichterin ab und hat mittlerweile die Bundes-B-Lizenz. Gewissenhaftigkeit und Übersicht zeichnen die Sprockhövelerin ebenso aus, wie der menschliche Umgang und ihr Fingerspitzengefühl, vor allem bei den kleineren Judoka. Im Kreis Südwestfalen ist Haarmann seit mehr als zehn Jahren als Kampfrichter-Referentin des Kreises zuständig. Seit fast dreißig Jahren ist sie Jugendleiterin des Kreises Südwestfalen und mit verantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Turniere und Meisterschaften im Kreis. Viele Wochenenden werden also bei verschiedenen Events in der Halle verbracht.

Zudem nimmt die Judokämpferin mit großem Erfolg an den Veteranen-Wettkämpfen teil. 2019 hat sie Gold im Einzel und in der Mannschaft bei der Europameisterschaft geholt und wurde danach noch Weltmeisterin. In früheren Jahren gehörte sie auf nationaler und internationaler Ebene lange Jahre dem NRW-Kader an und kämpfte auch viele Jahre in der Bundesliga. Neben der Trainer-C-Lizenz besitzt Andrea Haarmann verschiedene B-Lizenzen sowie die Jugendleiter-Lizenz, die regelmäßig aktualisiert werden.