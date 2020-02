Sprockhöveler Trickskifahrer: „Möchte mein Bestes zeigen“

Für den Sprockhöveler Trickskifahrer Florian Preuß (27) steht am Samstag der nächste große Wettkampf auf dem Plan. Er tritt in Tschechien beim Finale des Weltcups auf der Big Air an. Dort möchte er sich beweisen.

Wie groß ist die Vorfreude auf das Weltcup-Finale und was erwarten Sie?

Die Vorfreude ist riesig. Auch, wenn die Schneelage nicht so super ist, erwarte ich ein cooles Event mit einem guten Kicker.

Welche Wettkämpfe folgen für Sie danach noch, was sind die Ziele dabei?

Florian Preuß ist Trickskifahrer aus Sprockhövel. Foto: Florian Preuß

Nach dem Big-Air-Finale folgt in drei Wochen noch das Slopestyle-Finale am Corvatsch in der Schweiz. Auch da ist die Devise, mein bestes Skifahren zu zeigen und dann zu schauen, wo die Reise hingeht.

Wie Sehen Ihre Zukunftspläne nach der Saison aus?

Nach der Wettkampfsaison kommen noch ein paar Einladungsevents, so wie etwa das Audi Nines in Sölden und ein Nachwuchscamp im Stubaital, wo ich als Coach tätig sein werde.