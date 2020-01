Sprockhövelerin Marie-Sophie Macke wirft neue Bestleistung

Die junge Diskuswerferin Marie-Sophie Macke aus Sprockhövel hat am Sonntag in Düsseldorf bei einem Leichtathletikmeeting eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Die liegt für die 15-Jährige nun bei 41,96 Meter und gibt ihr Motivation für die anstehende Saison. Gleichzeitig hat sie sich damit das Ticket für die Deutschen Meisterschaften im Sommer in Ulm gesichert.

Dieses Jahr ist für die Sportlerin aus Haßlinghausen außerdem eine Teilnahme an der U18-Europameisterschaft möglich. Die Norm dafür liegt bei 45 Metern und ist nun das neue Ziel der jungen Leichtathletin. „Nach einer längeren Entzündung am oberen Schienbeinansatz habe ich mich konzentriert und wollte konstant Weiten über 38 Meter werfen. Das hat geklappt“, freute sich Macke.

Längere Zeit Probleme beim Training

Im Training lief es in den vergangenen zwei Monaten nicht so gut, daher kam die Bestleistung für sie auch überraschend. In Düsseldorf wurde die Leichtathletin damit Zweite. „Ich glaube, heute habe ich bewiesen, dass ich ein Wettkampftyp bin“, sagte Macke.