Umkämpft, eng und torreich verlief die Partie der Landesliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld gegen den TSV Fortuna Wuppertal. Die Hattingerinnen hatten letztlich verdient die Nase vorne und gewannen mit 4:3. „Die Mannschaft hat den Kampf angenommen und die taktische Vorgabe super umgesetzt,“ erklärte SuS-Trainer Arend Teitscheid.

Mit einem offensiv ausgelegten 4-4-2-System störten die Niederbonsfelderinnen die Wuppertaler Abwehr schon beim Spielaufbau. Viele Angriffe der Fortuna wurden so im vorderen Mittelfeld, aber spätestens in Abwehr abgefangen, doch das erste Tor fiel trotzdem für die Gäste.

Die Bonsfelderinnen ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und rannten weiter an. Chancen gab es aber kaum, denn die Gäste-Defensive stand stabil. Erst kurz vor der Halbzeit wurde der Offensivgeist des Teitscheid-Teams belohnt.

Elfmeter nach Foul an Auer

Britta-Marie Auer drängte von der linken Seite in den Sechzehner hinein und wurde letztlich mit einem Foul gestoppt – Elfmeter. Sophie Werwer schnappte sich die Kugel und legte sie sich auf den Punkt zurecht und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän.

Gleich mit dem ersten Spielzug in Abschnitt zwei gingen die Bonsfelderinnen in Führung. Nach einem schönen Pass durch die Schnittstelle lief Britta-Marie Auer plötzlich frei auf das Wuppertaler Tor zu und sie ließ sich die Chance nicht nehmen. Nur wenig später erhöhte Marie Lümmer auf 3:1. Die Wuppertalerinnen gaben nicht auf und erkämpften sich den 2:3-Anschlustreffer. In der Folge hatte der SuS eine schwierige Phase zu überstehen, die Fortuna drückte auf den Ausgleich und die Hattingerinnen waren vor allem in der Defensive gefordert.

Paulina Schwarz war es dann, die den SuS nach toller Kombination mit Natascha Feer in der 71. Minute erlöste und den alten Abstand wiederherstellte. Dieses Tor war gleichbedeutend mit der Entscheidung, denn das dritte Tor der Gäste fiel zu spät.

Das nächste Pflichtspiel bestreitet der SuS erst am 31. März, dann kommt es zum Kreispokalduell gegen den SC Werden-Heidhausen. In der Liga hat Niederbonsfeld drei Wochen spielfrei.

SuS Niederbonsf. – Fortuna Wuppertal 4:3

Tore: 0:1 (25.), 1:1 Sophie Werwer (45./FE), 2:1 Britta-Marie Auer (47.), 3:1 Marie Lümmer (50.), 3:2 (62.), 4:2 Paulina Schwarz (71.), 4:3 (90.+2).

SuS: Schwetz, Gabriel, Brauksiepe, Schwarz, Auer (70. Lutter), Birkel, Grabowski (82. Stangs), Lümmer, Werwer, Feer, Koberg (85. Klimas).