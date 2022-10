SuS Niederbonsfeld trifft auf die beste Mauer der Landesliga

Natascha Feer und der SuS Niederbonsfeld bekommen es in der Frauenfußball-Landesliga mit der DJK BW Mintard zu tun.

Hattingen. Die Landesliga-Fußballerinnnen des SuS Niederbonsfeld haben am Wochenende nichts zu verlieren. Die Partie könnte einen Wendepunkt darstellen.

Zwei Wochen Zeit hatten die Frauen des SuS Niederbonsfeld, um den schlechten Start in die Fußball-Landesliga-Saison sacken zu lassen und aufzuarbeiten.

Nach fünf Spielen haben die Blau-Weißen null Punkte auf dem Konto. Es wird Zeit, dass sich dort etwas tut. Doch den Bonsfelderinnen steht am Sonntag die aktuell wohl schwierigste Prüfung in dieser Liga bevor. Tabellenführer DJK Blau-Weiß Mintard stellt sich an der Kohlenstraße vor. Anstoß ist um 13 Uhr.

SuS Niederbonsfeld empfängt die Tabellenführerinnen von Blau-Weiß Mintard

Bei einem Blick auf die Statistiken sind die Chancen des SuS als gering einzuschätzen. Mintard hat in fünf Partien 27 Tore geschossen, sieben allein am vergangenen Wochenende gegen Arminia Klosterhardt.

Und fast noch beeindruckender ist die Anzahl der Gegentreffer, denn ins eigene Netz ist bislang kein einziger Ball geflogen. Doch gerade solch unlösbar erscheinenden Aufgaben können ein Wendepunkt darstellen und Selbstvertrauen bringen: mit einem guten Auftritt, dem ersten Mintarder Gegentor und einem ordentlichen Ergebnis.

