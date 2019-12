Hattingen. Bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft der Masters haben sich die Schwimmer gut präsentiert. Auf einigen Strecken gab es vordere Platzierungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Hattingen kommt mit Bestzeiten aus Freiburg zurück

Mit einigen Urkunden und neuen persönlichen Bestzeiten kehrte eine zwölfköpfige Delegation der Masters des Schwimmvereins Hattingen von den deutschen Kurzbahnmeisterschaften aus Freiburg zurück. Der SVH war dort mit acht Staffeln im Gesamtfeld sehr stark vertreten. Zudem gingen acht Starter in den Einzelwertungen ins Wasser.

Den siebten Platz erreichte die 4x50 Meter Lagenstaffel der Männer mit Martin Biskup, Hendrik Seefeld, Jochen Lumbeck und Elias Wick in einer Zeit von 2:08,91 Minuten. Auf dem achten Platz landeten die 4x50 Meter Freistilstaffeln mixed und weiblich. Für die gemischte Staffel gingen Martin und Simone Biskup, Hendrik Seefeld und Stephanie Motte an den Start (2:02, 67 Minuten), für die Staffel weiblich schwammen Eva Sander, Eva Schmidt, Simone Biskup und Stephanie Motte (2:11,32 Minuten). Alle Staffeln durften sich somit eine Urkunde abholen.

Stegmann nach längerer Pause zurück

In der Einzelwertung gingen die Aktiven des SV Hattingen über 50 und 100 Meter Brust, 50 Meter Rücken, 50 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling und erstmalig auch über die 100 Meter Lagen an den Start. Isabel Stegmann gewann trotz dreijähriger Schwimmpause ihren Lauf in der AK 20 über 50 Meter Schmetterling (31,08 Sekunden), womit sie am Ende Platz acht in der Gesamtwertung belegte.