Rebecca Kandler gewann ihr Einzel für den TC Ludwigstal in der Tennis Ruhr-Lippe-Liga gegen den TC Bockum-Hövel souverän.

Hattingen. Der TC Ludwigstal liefert sich im Meisterschaftsrennen ein Duell mit dem TC BW Ahlen – doch der hat nun Punkte am Grünen Tisch bekommen.

Im Meisterschaftsrennen der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga haben die Damen 40 des TC Ludwigstal ihre Hausaufgaben prima erledigt. Der TCL gewann das Heimspiel gegen den starken TC Bockum-Hövel verdient mit 4:2. Dennoch gab es für die Ludwigstalerinnen noch eine böse Überraschung.

Nach dem 3:3 am vergangenen Spieltag im Duell der noch verlustpunktfreien Teams beim TC BW Ahlen 23 ging der TCL als Tabellenführer vor dem punktgleichen Konkurrenten ins Fernduell der letzten beiden Spiele.

Das bessere Matchverhältnis sprach für das Team um Spielführerin Antje Müller. An diesem Wochenende ist der Vorsprung allerdings bis auf einen Zähler hinweggeschmolzen.

TC Ludwigstals oder TC BW Ahlen – wer geht in die Verbandsliga?

Während der TC Ludwigstal zu Hause gegen den Tabellendritten TC Bockum-Hövel mit 4:2 gewann, bekam der TC BW Ahlen 23 am Grünen Tisch einen 6:0-Erfolg über den Vierten TV Recklinghausen-Süd zugesprochen. Der TV hatte, so steht es im Spielbericht, „krankheitsbedingt abgesagt“.

„Das ist natürlich ärgerlich und sehr schade. Die Hintergründe kennen wir allerdings nicht“, sagte Antje Müller. Die Entscheidung über den Aufstieg in die Verbandsliga fällt nun also am letzten Spieltag (18. März). Dann ist der TCL beim THC im VfL Bochum (13 Uhr, Quellenweg 3) zu Gast. Ahlen spielt dann beim TC Rechen Bochum.

Gegen Bockum-Hövel führte der TCL nach den Einzeln mit 3.1. Melanie Mutschall machte nach langer Verletzungspause zwar ein gutes Spiel, verlor aber im Match-Tie-Break. Mehr Glück hatte Antje Müller, die sich im Match-Tie-Break knapp behauptete. Rebecca Kandler und Jessica Mallepree gewannen mühelos. Nadine Holstegge und Rebecca Kandler machten im zweiten Doppel alles klar.

TC Ludwigstal – TC Bockum-Hövel 4:2

TC Ludwigstal: Melanie Mutschall 0:6/6:3/7:10, Antje Müller 6:1/4:6/10:7, Rebecca Kandler 6:1/6:0, Jessica Mallepree 6:1/6:1. Mutschall/Müller 2:6/2:6, Nadine Holstegge/Kandler 6:2/6:0.

