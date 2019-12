Hattingen. Beim Vergleich der besten Nachwuchsdressurpferde Deutschlands zwischen sieben und neun Jahren steigert sich die Reiterin des ZRFV nach Einlaufkür

Timpe landet im Finale des Burgpokals zweimal auf Platz neun

Reiterin Andrea Timpe vom ZRFV Hattingen ist Neunte im Finale des Nürnberger Burgpokals beim Frankfurter Festhallenturnier geworden. Dort ritt sie mit ihrem Dressurpferd Don Carismo zum Jahresende.

Nur die besten zwölf sieben- bis neunjährigen Nachwuchsdressurpferde Deutschlands durften in diesem Finale starten, die sich bei zwölf großen Reitturnieren in Deutschland qualifizieren mussten. In der Einlaufprüfung, einem Prix St. Georges Special, rangierte Andrea Timpe mit 71,17 Prozent auf Platz neun.

Anhänger unterstützen die Reiterin

Vor besonderer Kulisse war das Finale des Nürnberger Burgpokals in der Frankfurter Festhalle. Die zahlreichen mitgereisten Fans waren mit sogar Banner vertreten, das vor der Prüfung in der voll besetzten Festhalle ausgerollt wurde. Die Anhänger sorgten vor und auch nach dem Ritt der ZRFV-Reiterin für Stimmung und Unterstützung.

Die sehr eng beieinander liegenden Resultate machten die Finalprüfung zu einem äußert spannenden Endkampf. Schlussendlich kamen Andrea Timpe und Don Carismo nach einer erneuten Steigerung mit 72,24 Prozent in diesem St. Georg Special wie in der Einlaufprüfung auf den neunten Platz.