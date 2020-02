TSG Sprockhövel gewinnt dank Jokertore von Justin Theisen

Die C-Jugend der TSG Sprockhövel trumpft in der Fußball-Bezirksliga weiter auf und behauptet den Spitzenplatz.

Das erste Pflichtspiel im Jahr 2020 gewann die Mannschaft von Trainer Fabien Henning mit 3:0 gegen Eintracht Dortmund II. Die Tore der Blauen fielen allerdings erst spät. Verfolger FC Brüninghausen ließ Punkte liegen.

Theisen erzielt Saisontore sechs und sieben

Matchwinner war der erst in der zweiten Halbzeit eingewechselte Justin Theisen. Er erlöste die TSG Sprockhövel in der 60. Minute, also zehn Minuten vor dem Spielende, mit seinem sechsten Saisontor. In der Nachspielzeit erhöhten Gianluca Banno und noch einmal Justin Theisen das Ergebnis auf 3:0.

E. Dortmund II - Sprockhövel U15 0:3

Tore: 0:1 Justin Theisen (60.), 0:2 Gianluca Banni (70.+2), 0:3 Justin Theisen (70.+3).

TSG: Hoffmann, Togola, Böhlke, Beinhoff (39. Theisen), Banno, Mhangakeswaran (63. Gawlitza), Dückers, Sprinz (67. Kerkhof), Albers, Stevens, Klingenberger (46. Schönebeck).