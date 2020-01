Sprockhövel/Hattingen. In einem schnellen Spiel mit einigen Torraumszenen setzt sich der Oberligist gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter 3:2 durch. Welper legt vor.

TSG Sprockhövel gewinnt knapp gegen die SG Welper

Die TSG Sprockhövel ist am Mittwochabend in einem Testspiel von der SG Welper gefordert worden. Sie war kurzfristig Ersatz, nachdem die Partie gegen die SSVg Velbert abgesetzt worden war. In einem flotten Spiel gewann die TSG 3:2.

„Ich bin vollends zufrieden, ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht auch gerecht gewesen. Aber dieses Mal stelle ich das Ergebnis in den Hintergrund, wir haben guten Fußball gespielt“, sagte Welpers Trainer Seung-Man Hong. Das Spiel war recht ausgeglichen, weil zwei qualitativ gut besetzte Teams aufeinandertrafen. Die TSG war anfangs noch etwas aktiver, bis der Bezirksliga-Tabellenführer aus Hattingen besser in die Partie kam.

TSG Sprockhövel zwingt SG Welper zu spielerischen Lösungen

Die Sprockhöveler stellten die SG früh zu, die deshalb gezwungen war, spielerische Lösungen zu finden. Dies gelang ihr im Verlaufe des Spiels. Die Gäste trafen sogar zur Führung, nach einem Konter über Tim Dudda, der den im vergangenen Sommer von der TSG nach Welper gewechselten Stürmer Max Claus per Steilpass bediente. Nach einem Fehler im Welperaner Spielaufbau glich der agile Torjäger Felix Casalino für die TSG aus, sein Kollege Kaan Cosgun erhöhte dann auf 2:1.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Welper den Druck, erspielte sich einige Chancen. Eine davon nutzte Frederic Krawinkel zum Ausgleich, dem eine Kombination vorausging. Der Spielfluss der Gäste ging dann allerdings etwas verloren, weil Welper wechselte. Die Gastgeber hielten das Tempo und Niveau weiter hoch, sie hatten zur Halbzeit nur dreimal gewechselt, mehr Ersatzspieler standen nicht zur Verfügung. Das waren mit Torhüter Bruno Straudt, Außenverteidiger Noah Karthaus und Flügelspieler Lewin D’Hone alles Akteure aus dem Stammkader.

Zugang Murat Yildirim gelingt der Siegtreffer

In der Schlussviertelstunde traf der Oberligist dann noch einmal. Zugang Murat Yildirim war es, der das klassenhöhere Team noch auf die Siegerstraße brachte.

So haben sie gespielt

TSG Sprockhövel – SG Welper 3:2

Tore: 0:1 Max Claus (15.), 1:1 Felix Casalino (20.), 2:1 Kaan Cosgun (23.), 2:2 Frederic Krawinkel (49.), 3:2 Murat Yildirim (76.).

TSG: Alisic (46. Staudt), Sabah, Merhi, Hauswerth (46. Karthaus), Dytko (46. D’Hone), Casalino, Cosgun, Gökmen, Yildirim, Bulut, Britscho.

Welper: Möllerke, Heinrich, Kaulitzky, Bastürk, Rast, Dalgic (46. Krawinkel), Mackowski (46. Bakenecker), Akyildiz, Claus (63. Abanoz), Grumann, Dudda (63. Neuhaus).