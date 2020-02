TSG Sprockhövel II steht mit Herdecke-Ende vor einem Kracher

Sprockhövel. Die Reserve der TSG Sprockhövel misst sich zum Start in die Restserie mit dem Liga-Primus. Das Hinspiel war knapp, Trainer Busch ist guten Mutes.

Die Zweitvertretung der TSG Sprockhövel startet die Restserie in der Kreisliga A gleich mit einem Kracher. Die Elf von Coach Kevin Busch erwartet den Tabellenführer FC Herdecke-Ende in der Baumhof-Arena. Anstoß ist um 15 Uhr.

„Angst haben wir sicher nicht“, betont Busch. „Wir wissen ja, dass wir Herdecke-Ende besiegen können.“ Sein Optimismus erklärt sich nach einem Blick auf das Hinspiel. Zwar verlor die TSG mit 1:2, war aber weite Teile des Spiels überlegen und schnürte den Gegner in der eigenen Hälfte ein. „Unsere Vorbereitung war in den ersten drei Wochen auch sehr gut.“

Verletztenliste der TSG Sprockhövel ist länger geworden

Die Verletztenliste der TSG ist in den vergangenen zwei Wochen aber wieder deutlich länger geworden. Marcel Brüning (Bänderverletzung), Fynn Tackenberg (Außenbandriss), Marc Wiederholz (Knieprobleme), Lars Heese (Hörsturz) und Winterzugang Philipp Stambor (Entzündung am Bein) fehlen am Sonntag und wohl auch noch längerfristig. „Das ist ein bisschen ernüchternd, doch letztlich freuen wir uns, dass es wieder losgeht. Und bei dem Spiel bedarf es sicher keiner Zusatzmotivation“, so Busch.