TSG Sprockhövel: Neuer Wind weht bei den A-Junioren

In seinem ersten Spiel als neuer Verantwortlicher der TSG-A-Junioren hat Patrick Rohde verloren. 0:2 hieß es für die Sprockhöveler gegen den 1. FC Gievenbeck.

„Es war ein intensives Spiel“, schilderte der Nachfolger von Jens Grote, von dem sich die TSG getrennt hat. Dabei erarbeitete sich die Rohde-Elf einige Chancen, hätte in der ersten Halbzeit dreimal in Führung gehen können, vor allem Robin Nenstiel machte dabei auf sich aufmerksam. Doch die Gegner trafen nach einem Konter. Rohde sah seine Jungs präsent in den Zweikämpfen und bemüht, über spielerische Qualitäten vor das Tor zu kommen. Max Maron scheiterte im Eins-gegen-eins-Duell am Torwart.

Rohde erkennt gute Ansätze bei der Mannschaft

Der zweite Gegentreffer fiel nach einer Art Bogenlampe. „Der Ball kam von außen in den Strafraum und wurde durch den Wind unberechenbar“, erzählt Rohde, der nun an Grundtugenden im Fußball arbeiten möchte und der gute Ansätze bei der Mannschaft sieht.

1. FC Gievenbeck – TSG Sprockhövel 2:0

Tore: 1:0 (20.), 2:0 (75.).

TSG: Boers, Bettermann, Endt-Knauer, Seitz, Oberhagemann, Steffens, Maron (75. Hadzic), Liavas (56. Tekin), Nenstiel (68. Michelitsch), Renke (56. Arslan), Husseck.