TSG Sprockhövel trennt sich unentschieden vom SC Velbert

Bevor in rund einem Monat die Pflichtspiele in der Fußball-Oberliga wieder beginnen, hat die TSG Sprockhövel einige Testspiele zur Vorbereitung auf die Restrunde geplant. Das erste fand am Sonntag gegen den SC Velbert statt und endete 2:2.

Sprockhövel war zweimal in Rückstand geraten, einmal kurz vor der Halbzeit, einmal zu Beginn der Schlussviertelstunde. Felix Casalino und Yannick Femia sorgten für den jeweiligen Ausgleich. „Wir sind gut in das Spiel gekommen, was dann zerfahren war. Das Positive ist, dass wir zweimal zurückgekommen sind. Wir waren auch die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Andrius Balaika.

Trainer Andrius Balaika erwartet eine Steigerung

Der TSG stand allerdings gegen Velbert nur ein kleiner Kader zur Verfügung, die beiden Zugänge Jasper Stojan (Magen-Darm) und Murat Yildirim (Oberschenkelprobleme) waren auch angeschlagen und konnten noch nicht spielen. „Für das erste Testspiel war es okay, ich erwarte in den nächsten aber eine Steigerung“, so Balaika.

So haben sie gespielt

TSG Sprockhövel – SC Velbert 2:2

Tore: 0:1 (39.), 1:1 Felix Casalino (55.), 1:2 (76.), 2:2 Yannick Femia (85.).

TSG: Hacker (46. Alisic), Sabah, Mourtala, Hauswerth (65. Femia), Dytko, Casalino, Hauser (16. Gökmen), Antwi-Adjej, Bulut, Britscho (46. Karthaus), D’Hone (65. Cosgun).

Die Termine der weiteren Testspiele

Die weiteren Testspiele bestreiten die Sprockhöveler gegen den Cronenberger SC (19. Januar, 15 Uhr, Heimspiel), den FC Kray (26. Januar, 15 Uhr, Auswärtsspiel) sowie die Spielvereinigung Hagen 1911 (2. Februar, 15 Uhr, Heimspiel).

Geplant war auch wieder ein Freundschaftsspiel zwischen der TSG und dem SC Obersprockhövel, so wie regelmäßig in den vergangenen Jahren. Der Vergleich im Sommer fiel ebenfalls aus, da die TSG am gleichen Tag im Westfalenpokal antreten musste (1:2 gegen Neheim).