TSG Sprockhövel verpasst den Sieg gegen den Schalke 04

Die B-Jugend der TSG Sprockhövel hätte fast für die nächste Überraschung gesorgt, doch zwei kuriose Gegentore verhindern den Sieg gegen die U16 des FC Schalke 04, die vor dem Spieltag Spitzenreiter war. 2:2 lautete der Endstand.

Schalke läutet das Spiel mit einem Lattenschuss ein

Die erste Chance des Spiels hatte Schalke, doch der Schuss der Gelsenkirchener klatschte gegen die Late. „Da hatten wir Glück, doch danach haben wir super gespielt und das umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet haben“, sagte TSG-Trainer Robert Wasilewski.

Konstantinos Toris überwindet S04-Keeper per Freistoß

Per Freistoßtor von Konstantinos Toris ging die TSG in der zehnten Minute in Führung. Und in der Folge schafften es die Schalker kaum aus der eigenen Hälfte heraus, die Sprockhöveler setzen die Gäste früh unter Druck und zwangen sie zu Fehlern. Pech hatte die TSG in der 24. Minute. Eine verunglückte Flanke des S04 fand den Weg ins Tor.

Der Ausgleich ist nicht von langer Dauer

Auf den Ausgleich antworteten die Gastgeber postwendend. Duje Goles brachte sein Team nur zwei Minuten später erneut in Führung. Das 2:1 beflügelte die TSG, die auf das nächste Tor drückte und sich gute Möglichkeiten herausspielte, das 3:1 wollte aber nicht fallen

Heber aus 30 Metern landet im Sprockhöveler Kasten

Schalke erhöhte in Hälfte zwei den Druck, war meist nur durch Standards gefährlich. Das 2:2 fiel aber durch einen Torwartfehler. Paul Zölzer stand zu weit vor seinem Kasten und Schalkes Hadi Haidoura überrumpelte den Keeper mit einem Heber aus 30 Metern.

Trainer Wasilewski lobt sein Team in den höchsten Tönen

„So ein Tor darf eigentlich nicht passieren“, sagte Wasilewski. „Das ist ein Torwartfehler. Aber Paul hat uns in diesem Jahr auch schon Punkte gerettet. So etwas kommt eben mal vor. Und letztlich hätten wir schon eher das 3:1 machen müssen. Dann wäre es für Schalke richtig schwer geworden. Insgesamt bin ich sehr stolz auf meine Truppe. Nicht nur wegen dieses Spiels, sondern weil wir eine hervorragende Hinrunde gespielt haben.“

TSG Sprockhövel - FC Schalke 04 (U16) 2:2

Tore: 1:0 Konstantinos Toris (10.), 1:1 (24.), 2:1 Duje Goles (26.), 2:2 (67.).

TSG: Zölzer, Mrosek, Jakobi, Perbandt (66. Janson), Roszak, Tanju (80.+2 Bauer), Ridder (54. Tollas), Kutschki (80. Christopeit), Hellmann, Toris, Goles.