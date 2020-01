TSG Sprockhövel verpflichtet Murat Yildirim aus Hamm

Der Kader des Fußball-Oberligisten TSG Sprockhövel verändert sich weiter. Der Verein meldet einen zweiten Zugang im Winter: Außerdem hat sich ein weiterer Spieler abgemeldet.

Mit Murat Yildirim (zuvor Hammer Spielvereinigung) hat die TSG für den in Richtung Hamm gewechselten Emre Karaca nachgelegt. Vom Ligakonkurrenten kommt ein Spieler für die Außenbahn. „Er bringt das Körperliche mit, was uns in den vergangenen Ligaspielen gefehlt hat. Außerdem marschiert er viel und ist zuverlässig“, sagt Trainer Andrius Balaika über seinen neuen Schützling. In Hamm hat er in der bisherigen Saison häufig gespielt, kommt auf 15 Einsätze, wovon er aber auch neunmal von der Bank aus ins Spiel gebracht worden ist.

Murat Yildirim bringt Erfahrung mit nach Sprockhövel

Zuvor spielte Yidirim beim TSV Marl-Hüls in der Westfalenliga, beim SV Hönnepel-Niedermörmter sowie beim FSV Duisburg in der Landesliga und davor beim SV Zweckel und der damaligen zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Essen in der Oberliga.

Hat sich von der TSG Sprockhövel abgemeldet: Giuliano Restieri. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

In der Zwischenzeit liegt auch eine Freigabe des ASC Dortmund für Innenverteidiger Jasper Stojan vor. Die erste Möglichkeit, die beiden neuen Spieler zu testen, hat die TSG am Sonntag, wenn das Testspiel gegen den SC Velbert ansteht (Anstoß: 15 Uhr).

Giuliano Restieri hat sich aus zeitlichen Gründen abgemeldet

Einen Abgang gibt es mit Giuliano Restieri, dem laut Balaika der Aufwand und vor allem die Fahrten zwischen seinem Wohnort, Arbeitsort und der TSG Sprockhövel zu viel werden. „Er wohnt in Hagen und arbeitet in Köln. Es ist schade, er war ein schneller und robuster Spieler“, so Balaika. Im Verlaufe der Hinrunde hatte sich bereits Timo Krampe abgemeldet.