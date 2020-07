TSG Sprockhövel will wieder eine Damenmannschaft gründen

Sprockhövel. Der größte Verein aus Sprockhövel möchte nach zwei Jahren Pause erneut eine Frauenmannschaft melden. Dafür sucht er noch weitere Spielerinnen.

Die TSG Sprockhövel plant, zur neuen Saison wieder eine Damenmannschaft ins Rennen um Punkte zu schicken. Eine Gruppe hatte sich zuletzt zusammengefunden und gegenüber dem Vorstand die Bereitschaft dazu signalisiert. Nun sucht der Verein weitere Spielerinnen.

34 Jahre lang spielten neben den Herren auch Damen im Sprockhöveler Baumhof. Bis dann vor zwei Jahren der letzte Trainer, Volker Simon, kurzfristig zum Saisonende seine Absage für die folgende Spielzeit erteilte, obwohl er laut TSG im Frühjahr eine Zusage gegeben hatte. Ein neuer Trainer konnte nicht so schnell gefunden werden. Mehrere Spielerinnen meldeten sich daraufhin ab, die TSG dann die komplette Mannschaft, die zwischendurch immer mal personelle Schwierigkeiten hatte, sich aber oft hielt.

Gruppe hat sich bei der TSG Sprockhövel gemeldet

Nun haben sich mehrere ehemalige TSG-Spielerinnen und Fußballerinnen aus anderen Vereinen zusammengefunden, um eine neue Damenmannschaft zu gründen. Bislang sind im Kreis Hagen nur neun Frauenmannschaften für die Kreisliga gemeldet. Die Sprockhöveler versuchen daher, eine nachzumelden und dann die zehnte zu stellen. Eine Trainerin soll nach Informationen dieser Redaktion auch schon gefunden worden sein, der Name wurde allerdings noch nicht öffentlich bekannt gegeben.

„Ich fände es toll, wenn sich wieder eine Mannschaft bei uns etablieren würde. Wir hatten am Donnerstag Vorstandssitzung und haben darüber gesprochen, alle waren dafür“, erzählt TSG-Kassierer Jürgen Meister. Für ihn gehöre es einfach dazu, dass auch Spielerinnen auf dem Platz stehen und danach noch im Vereinsheim sitzen. In Sprockhövel haben aktuell der VfL Gennebreck und die Wilde 13 Sprockhövel eine Damenmannschaft, die beide in der Kreisliga am Ball sind. Die U17 aus Gennebreck spielt in der Bezirksliga, der Verein fördert Mädchenmannschaften.

Interessierte Fußballerinnen sollen sich beim TSG-Vorstand melden

Interessierte Fußballerinnen sollen sich direkt an die Fußball-Abteilung der TSG wenden: 02324 683868. Die Internetseite der Damenmannschaft existiert darüber hinaus noch und wird nun aufgefrischt, dort gibt es weitere Informationen: https://tsgfrauenfussball.de.tl