Hattingen. Bei den Vorstandswahlen sind junge Leute in den Vorstand aufgerückt. Außerdem der Trainer der ersten Mannschaft, der viel für den Verein tut.

Der Fußballvorstand des TuS Blankenstein hat sich neu aufgestellt. Im gleichen Zug hat er sich verjüngt, was das Ziel war. Abteilungsleiter ist erneut Uwe Knop, der den scheidenden Jürgen Stark ablöst. Ihm steht mit dem Trainer der ersten Mannschaft, Vladislav Dinges, ein junger Stellvertreter zur Seite.

Stark war seit August 2015 Abteilungsleiter und wollte nun kürzer treten. „Wir wollten uns als Vorstand breiter aufstellen und junge Leute mit einbeziehen. Zudem ist die Arbeitsintensität bei mir immens angestiegen, so dass ich mich in den nächsten zwei Jahren um das Passwesen und alle anfallenden IT-Angelegenheiten kümmern werde“, sagte er zu seiner nun angetretenen Position als technischer Leiter. Als Fußball-Geschäftsführer wurde Michael Lemanski gewählt, als sein Stellvertreter Hendrik Langner. Kassierer ist nun Bjarne Berens.

Bindeglied zwischen Vorstand und Elf

Dinges fungiert künftig als Bindepunkt zwischen Vorstand und erster Mannschaft und kümmert sich weiterhin um die Spieler. „Der Vorstand wollte mich dabeihaben und hat mir damit gezeigt, dass er mich halten möchte“, sagte Dinges, der in den vergangenen Jahren viel für den TuS getan hat, auch in Richtung Sponsorenakquise oder Trikotbeschaffung. „Auch früher als Spieler habe ich immer schon gefragt, wo ich helfen kann und stand mit dem Vorstand in Kontakt“, sagt Dinges, hinter den sich der Vorstand zu Beginn der Saison öffentlich stellte.

Er und der gesamte Vorstand legen Wert darauf, dass sich die Spieler wohlfühlen und dass die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt ist. Für Dinges selbst ist es etwas Neues, auf das er sich aber freut. „Die Zusammenarbeit mit den Kollegen macht Spaß, es passt. Jetzt müssen wir uns nur noch zeitlich abstimmen“, so der stellvertretende Abteilungsleiter, dem der Verein ans Herzen gewachsen ist.