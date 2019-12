Der TuS Hattingen hat mit einem verdienten 27:23-Heimerfolg über den SV Teutonia Riemke den Punktgewinn aus dem Auswärtsspiel beim OSC Dortmund (27:27) vergoldet. In einer recht niveauarmen und häufig zerfahrenen Partie behielten die Hausherren in einem kampfbetonten Spielverlauf die Oberhand und belohnten sich mit einer Serie von nunmehr drei Spielen ohne Niederlage und 5:1-Punkten. Die Freude im Lager der Hattinger war entsprechend groß.

TuS-Trainer Uli Schwartz fiel nach dem Abpfiff ein Stein vom Herzen. „Heute zählen nur die Punkte“, sagte der Coach mit großer Erleichterung – wohlwissend, dass seine Jungs zwar keine gute Leistung auf die Platte gebracht hatten, in Punkto Einsatzbereitschaft aber an ihre Grenzen gegangen waren. Gerade in der Schlussphase wurde deutlich, dass die Spieler kräftemäßig durchhängen. Schwartz dazu: „Wir pfeifen in der Tat aus dem letzten Loch. Es sind aus den verschiedensten Gründen einfach zu viele Spieler nicht richtig fit. Und wenn die Kraft nachlässt, dann gleichzeitig auch die Konzentration. Am Ende haben wir es den Riemkern zu verdanken, dass es nicht noch spannend geworden ist.“

TuS Hattingen baut Führung durch Kraftakt aus

Die TuSler, die zuvor über weite Strecken das Spiel bestimmten und dank einer starken Abwehrleistung bis zur Pause nur elf Gegentore kassierten, hatten nach dem Wechsel in einem Kraftakt die überraschende 16:15-Führung der Bochumer (37.) prima weggesteckt. Die Gastgeber zogen das Tempo noch einmal an, lagen schnell selbst wieder vorn und bauten mit dem bestens aufgelegten Valentin Bieber im Tor als Rückhalt den Vorsprung auf 23:17 und bis zur 54. Minute sogar auf 27.20 aus.

Dann zollten sie ihren Anstrengungen aber Tribut. Riemke übernahm noch einmal das Zepter. Michael Frorath, gerade erst für Bieber ins Tor gekommen, stand unter Dauerbeschuss. Der bedauernswerte Schlussmann musste chancenlos mit ansehen, wie seine Mitspieler die Angriffe regelrecht verbaselten, die Deckung in sich zusammenfiel und die Teutonia innerhalb von gut zwei Minuten auf 23:27 verkürzte.

Schwartz-Sieben nutzt Überzahl-Situation nicht aus

Lokalsport So haben sie gespielt TuS Hattingen – SV Teutonia Riemke 27:23 „Spielfilm“: 2:2, 5:2, 8:8, 12:9, 13:11 (Hz.), 13:13, 15:16, 17:16, 23:17, 27:20, 27:23. TuS: Valentin Bieber, Michael Frorath; Nils Johannes (3),

Philipp Gräf (2), Daniel Bayer (1), Sven Schmitz (3), Linus Grossmann (2), Max Bothmann (2), Tom Gusewski (2), Jonas Kilfitt (1), Kai Werthebach (5), Jannis Stecken (4), Lennart Cammann (2/1 Siebenmeter).

Dann begann jedoch für den TuS die bereits von Uli Schwartz angesprochene Phase. Die Gäste erkannten ihre Chance, waren aber selbst in Überzahl nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Mit einer Menge an Fehlwürfen versäumten es die Riemker, den rapiden Leistungsabfall der Hattinger auszunutzen. Als Michael Frorath in der Schlusssekunde dann doch noch „eine Hand an den Ball“ bekam, stand fest, dass der letzte Treffer der Partie knapp vier Minuten vor dem Ertönen der Schlusssirene gefallen war.

Während die Hattinger ihr Punktkonto auf 11:9 ausbauten, ist die Teutonia nun endgültig in der Abstiegszone der Tabelle angekommen