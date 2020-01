Dem TuS Hattingen ist die Revanche für das verlorene Hinspiel gelungen: gegen den Werner SC haben sich die Volleyballer im Rückspiel mit 3:1 durchgesetzt. Die Partie bewege sich lange Zeit auf Augenhöhe und gutem Niveau. Die Mannschaft des Trainergespanns Melanie und Martin Tritthart legte dabei am Ende vor und sicherte sich im vierten Satz dann den Sieg.

„Wir haben leider in den ersten drei Sätzen jeweils zurückgelegen“, erzählt Martin Tritthart. Es dauerte jeweils einen kleinen Augenblick, bis die Konzentration auf das Spiel gerichtet war. Dann aber holten die Hattinger auf. Denn mittlerweile ist das Stellungsspiel sicher, wobei es dabei gegen Werne auch ein paar kleine Patzer gab. „Wir haben ein paar Staffelungen im Angriff ausprobiert, dabei aber Absprachefehler gemacht“, sagte Tritthart. Wenn die Angriffe funktionierten, sah es gut aus und die Bälle flogen mit Wucht ins gegnerische Feld. Sebastian Haarmann punktete so einmal mit voller Geschwindigkeit durch einen Mittelball.

Gute Feldabwehr von Michael Koch und Christian Siebelhoff

„Wir hatten leider im gesamten Spiel keine Aufschlagsserie“, so Tritthart. Sonst gelingt das schon mal Philipp Sotzek mit seinen Sprungaufschlägen oder auch Sebastian Haarmann. Der lange Haarmann hatte in der Halle in Werne allerdings Probleme, weil sie sehr niedrig ist. „Er konnte sich die Bälle teilweise nicht gut hochwerfen“, schildert sein Trainer, der auch von einer guten Feldabwehr der Gäste sprach. Die zeigten aufseiten des TuS vor allem Libero Michael Koch sowie Christian Siebelhoff.

Der Coach ist glücklich, dass seine Jungs sich auch den zweiten Satz nach Rückstand gesichert haben. Als Grund führt er unter anderem die gute Stimmung an, die in der Mannschaft herrscht und mit der sich die Hattinger immer wieder selbst pushen. „Wir haben bei jedem Punkt Lärm gemacht, die Gegner waren dagegen recht ruhig“, so Tritthart. Dadurch könne man einen Gegner auch bekommen. Im dritten Satz hatte der TuS dann zwar das Nachsehen, präsentierte sich im vierten Durchgang aber sicher. Am Ende platzierte Sebastian Mack einen Angriff mit einem langen Schlag und entschied das Spiel.

TuS Hattingen weiterhin in guter Form, aber ohne Phil Tritthart

Die Form der Hattinger ist also weiterhin gut, auch nach den beiden vergangenen Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Wuppertal und Dortmund. Getrübt ist die Stimmung allerdings etwas, weil Phil Tritthart durch eine Patellasehnenentzündung zu einer mehrwöchigen Pause gezwungen ist. Ob er diese Saison nochmal eingreifen kann, ist noch unklar.

So haben sie gespielt

Werner SC – TuS Hattingen 1:3

Sätze: 20:25, 23:25, 25:21, 18:25.

TuS: Komp, Wochnik, Haarmann, Mack, Sotzek, Siebelhoff, Dormann.