TuS Hattingen II fehlt gegen Riemke II am Ende die Kraft

Die Zweitvertretung des TuS Hattingen hat das Nachbarschaftsduell gegen den SV Teutonia Riemke II mit 27:30 verloren. Damit sind die Hattinger wieder ins negative Punkteverhältnis (9:11) abgerutscht und geraten so langsam in die gefährliche Zone. Die TuSler kamen in der Endphase zwar noch einmal mächtig auf, verpassten am Ende aber den Punktgewinn.

Die Hattinger begannen ordentlich und lieferten sich mit den Bochumern lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel. Die gut funktionierende Abwehr legte dazu den Grundstein. In der Offensive war aber schon frühzeitig erkennbar, dass es an der Chancenverwertung mangelte. „Da haben wir viel zu viel verworfen“, kritisierte der als Spielertrainer fungierende Leo Schiller. Der eigentliche Coach, Jan Schiltz, war aus geschäftlichen Gründen nicht da.

Deckung der Hattinger wird löchriger

Die Riemker bauten ihre Angriffe im weiteren Spielverlauf immer länger auf. Die TuS-Deckung wirkte längst nicht mehr so konzentriert, wurde löchriger und bekam den Haupttorschützen Torben Kramer nicht mehr in den Griff. Riemke zog bis zur 49. Minute auf 27:21 davon. Die Entscheidung schien gefallen. Eine Umstellung in der Abwehr auf 5:1 mit dem vorgezogen agierenden Philipp Zaghow sorgte allerdings noch einmal dafür, dass die Partie doch noch spannend wurde. Der TuS kam tatsächlich auf 27:28 heran.

Philipp Zaghow erzielte fast den Ausgleich für den TuS. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Als er völlig frei am Kreis zum Abschluss kam, hätte Zaghow sogar fast den Ausgleichstreffer erzielt. Zuvor hatte der TuS allerdings bei angezeigtem Zeitspiel den berühmten einen Pass zu viel gespielt. Selbst eine Zeitstrafe für Luca Kuhnhenn konnte Riemke noch nicht zur Entscheidung nutzen. „Am Ende fehlte uns aber ganz einfach die Kraft“, zog Schiller ein ernüchterndes Fazit.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen II – SV Teutonia Riemke II 27:30

„Spielfilm“: 1:0, 4:4, 8:8, 11:11, 13:14 (Hz.), 15:15, 16:18, 20:20, 20:25, 21:27, 27:28, 27:30.

TuS: Lük, Drost; F. Kuhnhenn (5), Gornik (1), Schiller (5), Schönenborn (1), Zaghow (4/4), Alda, Serndt (1), L Kuhnhenn (4), Sebastian Camann (5), Buchgeister, Pruin (1).