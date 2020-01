TuS Hattingen II kann Gegner TV Gladbeck überflügeln

Nach der unglücklichen 27:28-Auswärtsniederlage beim Tabellendritten FC Erkenschwick am letzten Hinrundenspieltag startet Handball-Bezirksligist TuS Hattingen am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den TV Gladbeck in die Rückrunde. Die Begegnung gegen den Tabellensechsten wird um 15.30 Uhr in der Kreissporthalle angepfiffen.

Die Gladbecker haben das Hinspiel mit 30:26 gewonnen und zeigten sich auch in den letzten Wochen in guter Form. Beeindruckende 7:3-Punkte holte der TV aus den letzten fünf Partien und hat sich damit ein positives Zählerkonto erarbeitet. Der Rückstand der Gäste (14:12) auf Tabellenführer HSC Haltern-Sythen II beträgt fünf und der auf die zweit- und drittplatzierten SV Teutonia Riemke II und FC Erkenschwick vier Punkte. Da könnte nach oben hin durchaus noch was gehen.

TuS Hattingen liegt nur einen Zähler hinter dem Gegner

Die Hattinger liegen gegenüber den Gladbeckern auch nur mit einem Zähler im Hintertreffen. Deshalb ist ein verstohlener Blick in die oberen Gefilde natürlich auch erlaubt. Mangelnde Konstanz verhinderte aber bisher den Weg in Richtung Spitzengruppe. Nach dem furiosen Derbysieg gegen die DJK Westfalia Welper fehlte am vergangenen Wochenende beim heimstarken FC Erkenschwick zu einem durchaus möglichen Sieg aber auch die notwendige Portion Glück.

Aufwärts gehen kann es für die Hattinger wohl nur, wenn die andauernde Personalfluktuation bald ein Ende findet. Trainer Jan Schiltz hat nur äußerst selten genug Spieler beim Training, um eine vernünftige Vorbereitung auf die Spiele zu gewährleisten. Auch bei den Spielen ist die Spielerdecke häufig nur sehr dünn.

Schiltz erwartet eine schnelle Mannschaft aus Gladbeck

Für das Spiel gegen den TV Gladbeck sah es unter der Woche allerdings ganz gut aus. Lediglich Philipp Zaghow und Tim Pemöller waren leicht angeschlagen. „Ich hoffe auf eine ‚lange Bank‘. Gegen die schnelle Truppe der Gladbecker müssen wir selbst zügig zurücklaufen. Da ist ein großer Kader schon wichtig, um kräftemäßig dagegen halten zu können“, sagte Schiltz, der möglicherweise Kai Werthebach aus dem Verbandsligakader einsetzen kann.