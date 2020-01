Hattingen. Die Sechs von Trainer Jürgen Kamps hat sich mit 3:0 durchgesetzt. Der Coach ist vollen Lobes über die Spielweise seiner Schützlinge.

TuS Hattingen II lässt Blau-Weiß Annen III keine Chance

Die Reserve des TuS Hattingen hat sich zum Beginn der Rückrunde vorerst auf den zweiten Tabellenplatz in der Volleyball-Bezirksklasse vorgeschoben. Am Wochenende besiegte sie die DJK Blau-Weiß Annen III mit 3:0. Damit stehen die Hattinger vor dem Schwelmer SC, der aber noch ein Spiel weniger hat.

Nach dem ausgefallenen Spiel vergangene Woche (VV Schwerte V blieb der Begegnung fern), war der TuS nicht nur im Training bereits motiviert. „Von Anfang an haben wir keinen Zweifel daran gelassen, dass wir keine Punkte lassen wollen“, erzählte Trainer Jürgen Kamps. Mit 25:14 ging der erste Satz klar an den TuS.

Präzision im Angriff, Ordnung in der Abwehr

Svea Mai brachte viele Aufschläge mit hoher Geschwindigkeit ins gegnerische Feld und Annen damit in Verlegenheit. Laura Treger überzeugte beim Außenangriff vorbei am Block in die Lücken. Im dritten Satz setzte sie mit Hinterfeldangriffen Annens Abwehr unter Druck. In der Abwehr sorgte Felicitas Fischer für Ordnung und sichere Bälle.

„Annen war beeindruckt, versuchte aber in den Sätzen zwei und drei dagegenzuhalten. Unsere Libera Sarah Quirbach bekam reichlich zu tun, hatte aber die ganze Grundlinie im Griff. Mit einem Extratraining in der vergangenen Woche hat sie ein gutes Spiel bestritten“, lobte Kamps, der sich auch mit der Integration der jungen Spielerinnen zufrieden zeigt.

So haben sie gespielt

Blau-Weiß Annen III – TuS Hattingen II 0:3

Sätze: 14:25, 21:25, 21:25.

TuS: Faßbender, Kniffka, Funda, Lubonski, Treger, S. Mai, Kost, Hot, Fischer, Beinhauer, Quirbach.