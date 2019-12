Handball Bezirksliga TuS Hattingen II verliert den Anschluss an die Spitze

Hattingen. Durch die Niederlage gegen den TV Brechten II rutscht die Schiltz-Sieben in der Tabelle ab. Dazu verliert sie auch noch zwei Spieler.

Der TuS Hattingen II hat das richtungsweisende Duell der Tabellennachbarn beim TV Brechten II mit 26:28 verloren. Durch den doppelten Punktgewinn zogen die Dortmunder in der Tabelle am TuS vorbei. Die vorderen Ränge sind für den TuS erstmal in weite Ferne gerückt.