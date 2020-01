TuS Hattingen II will gegen FC 26 Erkenschwick nachlegen

Nach dem starken Auftritt beim 30:24-Erfolg im Derby gegen die DJK Westfalia Welper will der TuS Hattingen II in der Handball-Bezirksliga nun unbedingt nachlegen. Die Hattinger sind am Sonntag beim starken FC 26 Erkenschwick zu Gast. Anwurf ist um 18 Uhr.

TuS-Trainer Jan Schiltz beklagte nach dem Aus in der dritten Runde des Kreispokals am Donnerstagabend beim Kreisligisten SG Suderwich die zwei Gesichter seiner Mannschaft. „Beim Derby war unser Kader noch richtig gut gefüllt. Gegen Suderwich fehlte aber schon wieder ein Großteil der Mannschaft“, sagte der Coach. Schiltz hofft, dass einige der angeschlagenen oder verhinderten Spieler in Erkenschwick wieder zur Verfügung stehen werden. Fest steht, dass Torwart Jannis Jedhoff in das Aufgebot zurückkehrt. Insgeheim hofft der Trainer auch auf den Einsatz von Kai Werthebach aus der Verbandsligamannschaft.

Einsatz von Mirco Serndt fraglich

„Kai hat uns schon seinerzeit beim Kreispokalsieg der zweiten Runde in Erkenschwick sehr geholfen. Er wäre spielberechtigt“, sagte der Übungsleiter, der hinter dem Einsatz von Mirco Serndt (Schulterverletzung) ein großes Fragezeichen setzt. Auf jeden Fall werden Fynn und Luca Kuhnhenn ausfallen.

Die Zweitvertretung der TuSler steht in den Startlöchern, um sich in den nächsten Wochen in der Spitzengruppe festzusetzen. Das Zeug dazu hat sie. Dieses Vorhaben kann aber nur gelingen, wenn man die ständigen Personalprobleme in den Griff bekommt.

Der FC Erkenschwick steht punktgleich mit zwei weiteren Teams mit 16:8-Zählern (TuS: 13:11) auf dem dritten Rang. In der Vorwoche strauchelte der FCE allerdings bei der eindeutigen 31:38-Niederlage beim Tabellensechsten TV Gladbeck.