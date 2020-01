Hattingen. Die Rot-Weißen haben eine stärkere Personaldecke als im Hinspiel, in dem ihnen die Puste ausging. Was der Trainer nun erwartet.

TuS Hattingen III geht gestärkt ins Spiel gegen Scherlebeck

Die dritte Mannschaft des TuS Hattingen trifft nach dem verlorenen Spiel gegen Kellerkind SG Suderwich wieder auf einen Gegner aus der oberen Tabellenregion. Am Sonntag empfangen die Rot-Weißen Westfalia Scherlebeck (Anwurf: 16.30 Uhr, Kreissporthalle Hattingen).

Trainer Benjamin Erlenbruch erinnert sich noch gut an das Hinspiel. Denn dort traten die Hattinger mit nur sechs Feldspielern an, waren also gezwungen, durchzuspielen. „Es war damals ein Spiel auf Augenhöhe, nach 50 Minuten ist uns allerdings etwas die Puste ausgegangen“, erzählt der Coach.

Erlenbruch richtet Kampfansage an Scherlebeck

Nun sehe es personell besser aus, Erlenbruch erwartet daher ein ausgeglichenes Spiel. „Die Scherlebecker werden hochmotiviert sein, da sie vergangene Woche das Spitzenspiel gegen Hüls verloren haben“, schätzt er und schiebt nach: „Sie müssen sich aber anstrengen, wenn sie Punkte mitnehmen wollen.“