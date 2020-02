TuS Hattingen III möchte auswärts eine Serie starten

Hattingen. Die Rot-Weißen stehen zurzeit unter den Hattinger Teams am besten in der Kreisliga da. Der Trainer hat ein Ziel, aber ihm fehlen Erinnerungen.

Die am besten platzierte Hattinger Mannschaft in der Handball-Kreisliga ist der TuS Hattingen III, mit einer ausgeglichenen Punktebilanz von 17:17 rangiert er auf Platz fünf. Am Sonntag spielt sie beim Drittletzten, HSG Rauxel-Schwerin II, vor (Anwurf: 16 Uhr).

„Unser Kader reicht auf jeden Fall aus, um spielen zu können“, gibt Trainer Benjamin Erlenbruch als erstes Signal. An das Hinspiel, was der TuS mit 33:30 gewann, hat er keine großen Erinnerungen. Für die Gegner geht es um den Klassenerhalt, daher wird die Rot-Weißen ein harter Kampf erwarten.

Trainer Erlenbruch möchte auswärts mal wieder gewinnen

„Es wäre schön, jetzt eine kleine Serie hinzulegen und auch mal wieder auswärts zu gewinnen“, so Erlenbruch.