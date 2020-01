1 / 12

TuS Hattingen - TVE Vogelsang II

In der Damenvolleyball Bezirksliga trifft TuS Hattingen auf TVE Vogelsang II am 25.1.2020 in der Sporthalle des Gymnasiums Waldstraße in Hattingen. Das Foto zeigt Trainer Jens Mai. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services GmbH

Foto: FUNKE Foto Services