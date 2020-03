Hasan Akca ist ab sofort nicht mehr der Trainer der zweiten Mannschaft des TuS Hattingen. Der Wuppertaler kündigte am Freitagmittag seinen sofortigen Rücktritt an. Akca war erst im Winter gekommen und übernahm das Team, das in der Fußball-Kreisliga A im Abstiegskampf steckt,von Dirk Sörries, der seitdem die Bezirksliga-Mannschaft trainiert.

„Ich habe viel Geduld und liebe den Fußball, aber ich bin mit der Mannschaft nicht mehr klar gekommen“, sagte Hasan Akca. „Es kamen immer nur vier oder fünf Spieler zum Training und das macht einfach keinen Spaß. Häufig hab ich Dirk Sörries angerufen und ihn gebeten, meine restlichen Spieler mittrainieren zu lassen.“ Er habe andere Ansprüche, und wolle mindestens zweimal die Woche auf dem Trainingsplatz stehen. Das sei leider nicht möglich gewesen, so Akca.

Genug Zeit für einen Nachfolger

„Ich habe mich jetzt zu diesem Schritt entscheiden, weil es eben jetzt durch die Corona-Krise eine längere Pause gibt und der Verein so genug Zeit hat, sich einen anderen Trainer zu suchen.“

Unter seiner Leitung verlor der TuS II seine drei bisherigen Ligaspiele im Jahr 2020. Im Derby gegen Hedefspor hieß es 0:2, gegen Weitmar 45 II verlor der TuS 2:5 und gegen den TuS Stockum traten die Hattinger wegen Personalmangel nicht an.

Schwierige logistische Situation

„Fachlich ist Hasan Akca ein wirklich guter Trainer, er hat den Jungs sinnvolle Dinge erklärt und gezeigt. Schwierig war aber auch die logistische Situation. Hasan wohnt in Wuppertal und ist zu jedem Training und Spiel mit dem Bus gefahren. Die Anreise hat also fast schon eine Stunde lang gedauert. Und wenn dann nur wenige Spieler zum Training kommen, ist das natürlich frustrierend. Das kann ich schon verstehen“, sagt Günter Ecker, Fußballabteilungsleiter des TuS Hattingen.

Bis zum Saisonende wird es beim TuS eine interne Lösung auf der Trainerbank geben.