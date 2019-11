Hattingen. In der zweiten Runde trifft der TuS auf den Bezirksliga-Zweiten FC Erkenschwick. Hattingens Trainer Uli Schwartz bleibt der Pokalpartie fern

Für die Handballer des TuS Hattingen geht es bereits am Dienstag weiter. Die TuSler treten in der zweiten Runde des Kreispokals beim ambitionierten Bezirksligisten FC Erkenschwick an. Anwurf ist um 20 Uhr in der Willi –Winter-Sporthalle in Oer-Erkenschwick.