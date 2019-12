Mindestens eine kleine Portion Glück hatte der TuS Hattingen am Sonntagnachmittag bei den Sportfreunden Wanne-Eickel im Gepäck. 3:1 gewann die Mannschaft von Trainer Marius Kundrotas, obwohl die Rot-Weißen in der ersten Hälfte nicht in Spiel fanden.

„Die drei Wochen ohne Meisterschaftsspiele haben sich bei uns in der ersten Halbzeit bemerkbar gemacht“, sagte Marius Kundrotas. „Wir kamen nämlich nur ganz schwer in die Partie.“ Wanne-Eickel war die spielbestimmende Mannschaft und ging dementsprechend verdient in Führung. „Allerdings war der Treffer sehr komisch. Ein Stürmer der Gegner läuft unseren Innenverteidiger an, und begeht dabei ein Foulspiel. Alle hören auf zu spielen und warten auf den Schiedsrichter. Währenddessen kullerte der Ball ins Tor und der Schiedsrichter gibt den Treffer. Das hat irgendwie gar keiner verstanden“, erklärte Kundrotas.

Tobias Lehnert pariert im Eins-gegen-eins stark

Im zweiten Abschnitt war Wanne-Eickel kurz davor, das zweite Tor zu erzielen und so schon eine Vorentscheidung herbeizuführen, doch TuS-Keeper Tobias Lehnert hatte etwas dagegen. Er behielt in einer fast aussichtslosen Situation die Nerven und hielt sensationell im Eins-gegen-eins-Duell mit dem Stürmer.

In Minute 58 machte sich das Hattinger Glück dann zum ersten Mal richtig bemerkbar. Tom Pickhardt versuchte es mal aus 16 Metern mit einem Schuss, der allerdings nicht wirklich gefährlich schien. Doch der Keeper der Gastgeber bekam die Kugel nicht zu fassen und so rutschte der Ball über die Linie ins Tor. Und auch das Hattinger Führungstor fiel mit Hilfe der Gastgeber. Nils Güntner brachte eine Flanke von der rechten Seite hart in den Strafraum, Sertac Dogan schoss direkt ab, traf dabei einen gegnerischen Abwehrspieler und dieser lenkte den Ball unhaltbar ins eigene Tor.

Sertac Dogan legt zweites Tor sehenswert nach

Ohne Wanne-Eickeler Unterstützung fiel das entscheidende 3:1 in der 88. Minute. Sertac Dogan zog aus 20 Metern aus der Luft ab und der Ball flog in den Winkel.

„Wanne-Eickel wird langsam wirklich zu unserem Lieblingsgegner“, sagte Marius Kundrotas. „Schon das Hinspiel haben wir ja gewonnen, und auch da hatten wir eine Menge Fortune. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gesteigert und die drei Punkte tun uns richtig gut.“ Durch den Sieg haben die Hattinger Wanne-Eickel in der Tabelle überholt und sind jetzt Neunter.

So haben sie gespielt

SF Wanne-Eickel - TuS Hattingen 1:3

Tore: 1:0 (25.), 1:1 Tom Pickhardt (58.), 1:2, 1:3 Sertac Dogan (75., 88.).

TuS: Lehnert, Rösner, Protzel, Baum, Kouatche, J. Geik, Pickhardt, Zöllner, Dogan (89. Höhmann), Y. Aydin (90. + 1 Baatz), Güntner (77. Ost).