TuS Hattingen steigert sich gegen Höntrop und siegt 3:0

Nach anfänglichen Problemen steigerten sich die Volleyball-Damen des TuS Hattingen und kamen immer besser in Fahrt. So besiegten sie den TB Höntrop II mit 3:0 und hielten dadurch den zweiten Tabellenplatz vor dem mit gleicher Punktzahl rangierenden SV Eintracht Grumme und haben sich für das anstehende Spitzenspiel gegen Rote Erde Schwelm in Position gebracht.

Im ersten Satz zwangen die Gäste die Hattingerinnen noch in die Verlängerung, mit 26:24 entschied da Team des Trainergespanns Ayca Sarkin und Jens Mai allerdings den Ballwechsel. „Anfangs hatten wir noch innere Unruhe und haben viele eigene Fehler produziert. Sei es bei der Annahme oder bei den Angriffen. Die Bälle wollen auf der gegnerischen Hälfte einfach nicht auf den Boden. So haben wir die Gegnerinnen ins Spiel kommen lassen und es auf unserer Seite vergeigt“, sagte Ayca Sarkin. Doch es reichte am Ende für den Satzgewinn und in der Folge lief es richtig gut, Satz zwei und drei gingen klar an den TuS.

Anna Laura Timmer überzeugt in der Annahme

Zwar fehlte Alina Grunwald als Mittelangreiferin, aber Lisa Mai machte ihren Job als Ersatz neben Luisa Timmer gut. „Hinten war Anna Laura Timmer eine Bank und hat viele Pässe nach vorne gespielt“, lobte die Trainerin, die sich ebenfalls darüber freute, dass ihr Team einige Kombinationen zeigte, die zum Erfolg führten. „Wir hatten zuletzt etwas Zeit, sie weiter einzustudieren und das hat gut geklappt. Die Mädels sind nun viel besser eingespielt als zu Beginn der Saison“, so Sarkin.

Große Einbrüche ließ der TuS von sich aus gar nicht erst zu, sondern kämpfte um jeden Punkt und wurde am Ende belohnt. „Der Kampfgeist stimmte und das Publikum hat uns auch gut unterstützt, das hat Stimmung gebracht“, freute sich Sarkin und fügte an: „Kleine Schwächephasen haben wir schnell überbrückt.“

Spitzenspiel gegen TG Rote Erde Schwelm steht an

Am kommenden Samstag steht nun das Spitzenspiel gegen die TG Rote Erde Schwelm an. Der TuS hat ein Heimspiel (17 Uhr, Gymnasium Waldstraße). Im Kreispokal hatten die Gegnerinnen die Nase vorn, die Hattingerinnen wollen sich dafür in der Liga revanchieren.

TuS Hattingen – TB Höntrop II 3:0

Sätze: 26:24, 25:21, 25:18.

TuS: Hartwig, L. Mai, Morlock, L. Sponagel-Becker, A. Sponagel-Becker, A. Timmer, L. Timmer, R. Weidemann, Winberg, Zwilling.