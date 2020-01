TuS Hattingen: Ulrich Schwartz warnt vor dem ATV Dorstfeld

An diesem Wochenende geht es wieder los. Die Handball-Verbandsliga beendet ihre kleine Winterpause und nimmt mit dem vorletzten Spieltag der Hinrunde wieder Fahrt auf. Der TuS Hattingen hat Heimrecht und empfängt am Sonntag den ATV Dorstfeld in der Kreissporthalle. Anwurf ist zur gewohnten Zeit um 17.30 Uhr.

Der ATV Dorstfeld hat sich als Aufsteiger prima in der Verbandsliga etabliert. Ein starker fünfter Tabellenplatz mit beachtlichen 12:10-Punkten sorgte für geruhsame Weihnachtsfeiertage. Drei Spiele in Folge haben die Dorstfelder zuletzt nicht mehr verloren. Besonders das 30:30-Auswärtsremis beim Tabellenzweiten VfL Eintracht Hagen II Ende November beeindruckte die Konkurrenz. Hattingens Trainer Uli Schwartz sieht mit dem einen Zähler vor seinem Team stehenden Gegner gleich nach dem Jahreswechsel eine schwere Aufgabe auf seine Mannschaft zukommen.

Dorstfeld hat Anschluss an die vorderen Ränge geschafft

„Dorstfeld hat zuletzt durchaus überzeugt und den Anschluss an die vorderen Ränge hergestellt. Der ATV spielt schnell nach vorne, auch gerne über den Kreis und ist zudem durch einige wurfgewaltige Spieler auch aus dem Rückraum heraus sehr gefährlich“, nannte Uli Schwartz einige Stärken des Gegners. Ein Blick auf die Tabelle lässt aber auch die recht geringe Anzahl an Gegentoren (282 in elf Spielen) durchaus in einem guten Licht erscheinen.

Die Hattinger wissen also, was auf sie zukommen wird. Sie wissen aber auch um ihre Chance, den Gegner mit einem Sieg in der Tabelle überflügeln zu können. „Diese Möglichkeit müssen wir zu Hause nutzen. Wir wollen unbedingt gewinnen“, zeigte sich Uli Schwartz bereits im Vorfeld der Begegnung hoch motiviert. Der erfahrene Coach legt großen Wert auf eine starke Abwehrleistung seiner Mannschaft. „Wir wollen den Grundstein in der Deckung legen. Egal für welche taktische Variante wir uns entscheiden. Jeder einzelne Spieler muss dort hellwach und aktiv sein“, fordert der erfahrene Übungsleiter viele Ballgewinne durch größte Aufmerksamkeit und Aggressivität in der Defensive.

Personalsituation bessert sich noch nicht

Und dann soll die Mannschaft ihre Stärke des schnellen Umschaltspiels mit leichten Kontertoren mal wieder voll in die Waagschale werfen. Das ist umso wichtiger, da sich die Hattinger aus dem Rückraum heraus im bisherigen Saisonverlauf ja meist sehr schwer taten. Auch die nach wie vor angespannte Personalsituation trägt dazu bei, dass die Offensivdefizite nicht so ohne Weiteres zu beheben sein werden. Mit Jakob Jäger, Lars Wichmann und Nils Johannes fallen im Rückraum auf den Außenpositionen drei wichtige Spieler noch längere Zeit aus.

Zudem muss das Team gegen Dorstfeld auch Kai Werthebach verzichten. Damit fehlt einer der torgefährlichsten Schützen. Auf der Kippe steht auch der Einsatz von Sven Schmitz. Der „Trecker“ laboriert an einer Fußverletzung. Sein Ausfall würde die Durchschlagskraft aus der zweiten Reihe noch weiter schwächen. Möglicherweise rückt neben Leo Schiller mit Simon Buchgeister ein weiterer Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Kader.

Schwartz erhofft sich eine Leistungssteigerung

Ganz unabhängig von den personellen Sorgen erhofft sich Uli Schwartz von seinen Schützlingen, dass sie ihr Steigerungspotenzial ausschöpfen und an ihre Leistungsgrenze herankommen können. An Leidenschaft und Bereitschaft hat es ja zuletzt ohnehin nicht gemangelt.