Der Handball-Verbandsligist TuS Hattingen schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Drei Siege in Folge haben die Mannschaft von Trainer Uli Schwartz auf den fünften Tabellenplatz katapultiert. Am Samstag möchte der Trainerfuchs mit seinem Team einen weiteren Punkte-Doppelpack schnüren. Die TuSler reisen ins Münsterland und sind dort bei der Ahlener SG II zu Gast. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle.

Die Zweitvertretung des Drittligisten belegt aktuell den zwölften Tabellenplatz und steckt als Drittletzter punktgleich mit dem Vorletzten SG Schalksmühle-Halver Dragons II (beide 11:21) und dem Elften OSC Dortmund (11:19) mitten im harten Abstiegskampf. Der Aufsteiger ist denkbar schlecht in die Saison gestartet und lag zum Jahreswechsel bei einem Unentschieden (31:31 gegen TG Rote Erde Schwelm) und nur zwei Siegen aus den ersten elf Spielen (25:23 gegen das abgeschlagene Schlusslicht RSVE Siegen und 25:23 bei der SGSH Dragons II) mit enttäuschenden 5:17-Punkten weit zurück.

Ahlener SG II zeigt sich verbessert

Seit der Beendigung der Winterpause zeigt sich Hattingens Gegner aber von einer ganz anderen Seite. Das Team holte aus den bisherigen fünf Begegnungen beachtliche 6:4-Zähler und hat ganz offensichtlich den Kampf um den Verbandsligaverbleib hoch motiviert aufgenommen. Auf die Hattinger wartet also ein Gegner, der sich mit allen Kräften gegen den Abstieg wehren will. Schon im Hinspiel hatte der TuS beim 29:28-Sieg viel Mühe.

Hattingens Trainer Uli Schwartz trauerte dem Ausfall des Heimspiels gegen den TuS Westfalia Hombruch vom letzten Wochenende ein wenig nach. „Wir hätten gerne gespielt. So fehlt uns etwas Spielpraxis. Nun ist es wichtig, dass wir sofort wieder unseren Faden finden. Wenn wir aber unser Potential ausschöpfen, dann haben wir eine gute Siegchance. Wir haben überhaupt keinen Grund uns zurückzulehnen“, geht Schwartz die Partie in Ahlen selbstbewusst an. Das kann der erfahrene Coach natürlich auch guten Gewissens tun. Denn nach den drei Siegen in Serie wäre es ja auch seltsam, wenn man nicht selbstbewusst die Favoritenrolle annehmen würde.

TuS Hattingen steht vor harten Wochen

Im Lager der Hattinger tut man trotz des guten Laufes mit der starken Platzierung allerdings nach wie vor gut daran, ab und zu noch einmal „einen Blick in den Rückspiegel zu werfen“. In den nächsten Wochen warten mit dem TuS Westfalia Hombruch (Dienstag, 20.15 Uhr, Nachholspiel, Kreissporthalle), dem Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Bommern (1. März, 17.30 Uhr) und dem Auswärtsspiel beim Tabellenvierten HSG Gevelsberg Silschede (7. März, 19.15 Uhr) hochkarätige Gegner auf die Schwartz-Sieben.

Da kann es schnell passieren, dass einige Spiele in Folge verloren gehen. Sollte der TuS auch diese Partien einigermaßen schadlos überstehen, dann hat er sich verdientermaßen in der Spitzengruppe hinter dem quasi schon als Aufsteiger feststehenden TuS Bommern etabliert.

Gegen Ahlen kann Uli Schwartz wohl auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich hinter dem Einsatz von Nils Johannes steht noch ein kleines Fragezeichen.